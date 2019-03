Barcellona | la nuova maglia potrebbe essere a quadri Sui social i tifosi non ci stanno

A Barcellona summit per TransferRoom : nuova piattaforma di mercato virtuale : 'summit' a Barcellona oggi tra operatori di mercato per stringere contatti tra club europei attraverso una piazza virtuale on line. È il senso dell'evento promosso dalla piattaforma digitale ...

Boateng - che flop al Barcellona. Il ghanese nuovamente non convocato per scelta tecnica : BARCELLONA - Sembrava la realizzazione di un sogno quasi fuori tempo massimo, ma l'esperienza di Kevin-Prince Boateng al Barcellona non sta andando per il meglio. Per la terza volta consecutiva, dopo ...

Wiko svela una nuova identità (e due smartphone) a Barcellona : Wiko View3 ProWiko View3 ProWiko View3 ProWiko View3 ProWiko View3 ProWiko View3 ProWiko View3 Wiko View3 Wiko View3 Wiko View3 Wiko View3 Fare prodotti accessibili a tutti, ma (anche) stilosi e performanti. È sempre stata questa la difficile missione di Wiko. A Barcellona, l’azienda di smartphone nata in Francia, non solo ha confermato i suoi buoni propositi, ma li ha anche migliorati. Così al Mobile World Congress, l’annuale fiera (o festa) ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati. Sebastian Vettel velocissimo - tanti giri per la nuova Ferrari : Se il buongiorno si vede dal mattino…Sono iniziati quest’oggi i Test riservati alle monoposto del Mondiale 2019 di Formula Uno sul tracciato di Barcellona (Spagna). Una prima sessione di prove in cui la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel ha fatto la voce grossa. La SF90 guidata dal teutonico ha realizzato il primato della pista ufficioso (in gara), siglando il crono di 1’18″161, utilizzando la specifica “c3” ...

La nuova Ferrari SF90 in pista a Barcellona con Sebastian Vettel : Primi due giri per la nuova Ferrari SF90 a Barcellona. Sul circuito del Montmelò, dove con la prima sessione di test è cominciata ufficialmente la stagione 2019 della Formula 1, Sebastian Vettel è ...

F1 - prima apparizione per la nuova Haas a Barcellona : svelata sul circuito del Montmelò la VF-19 [GALLERY] : Non solo l’Alfa Romeo Racing, anche il Team Haas ha presentato la versione definitiva della VF-19 affidata a Grosjean e Magnussen Se una decina di giorni fa era stata svelata solo la livrea, il Team Haas ha deciso di presentare ufficialmente la VF-19 sul circuito di Barcellona, sede della prima sessione di test pre-stagionali. Ufficializzato l’accordo con Rich Energy, da cui la nuova monoposto ha preso i colori nero e oro, ...