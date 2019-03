Anzaldi | dopo De Vito anche Frongia sarà disconosciuto da Raggi?

romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Roma – “Ieri il presidente del Consiglio comunale Dearrestato, oggi l’assessore ed ex vicesindacoindagato per corruzione: con larappresentano il nucleo storico del Movimento 5 stelle a Roma. La sindaca dira’ di non conoscere nemmeno lui, come ha detto di Deieri da Vespa? Davvero pensa di poter andare avanti cosi’, con la citta’ immobile e ormai oltre il precipizio?”. Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele, che pubblica un video della sindacache ieri sera a ‘Porta a Porta’ su Dedice “avevamo solo rapporti d’aula”.L'articoloDeda? proviene da RomaDailyNews.

