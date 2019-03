Almeno 3 problemi mai risolti con Huawei P9 Plus | perché cambiarlo oggi 21 marzo

optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)Ci sono smartphone che hanno vissuto la loro epoca d'oro qui in Italia, caratterizzata da un buonissimo impatto sulle vendite come avrete potuto notare in questi mesi conP9. Allo stesso tempo, però, per tutti arriva il momento dell'addio,l'evoluzione nel mercato smartphone corre veloce e alcuninoti non sono mai stati affrontati in modo opportuno dai produttori. A volte anche in modo consapevole. Il device in questione, ad esempio,21fa emergeretre motivi plausibili per dirgli addio.Come riportato qualche settimana fa con il nostro ultimo punto della situazione sull'argomento, il limite principale perP9si concentra sulla batteria. Certo, l'usura dopo anni di utilizzo impone un calo quasi fisiologico e naturale in termini di autonomia, ma allo stesso tempo l'impatto negativo di Android Nougat non è mai stato assorbito ...

