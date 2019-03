Roma | arresto De Vito | Cristina Grancio | “Ora capisco perché De Vito ha sempre avuto un

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019), consigliera del Comune di, che era stata espulsa dal Movimento 5 Stelle per aver avanzato dubbi sul progetto legato al nuovo stadio della, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano, ha rilasciato importanti parole: “Di Maio ora rilascia dichiarazioni patetiche, ma lui conosceva la situazione. Nonostante conoscessero le problematiche legate allo stadio sono andati avanti come treni con arroganza e supponenza. Questa vicenda sarà la pietra tombale sul progetto stadio. Non vedo alcuna riflessione da parte della Raggi, chiedere le sue dimissioni è un dovere nei confronti della città. Gli elettori del M5S si sentiranno traditi, come mi sono sentita io quando mi sono ritrovata in questa situazione in cui io cercavo di ...

TgLa7 : Stadio della Roma: sono in corso perquisizioni in Campidoglio da parte dei carabinieri nell'ambito dell'operazione… - SkyTG24 : L'arresto di Marcello #DeVito per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sullo stadio della Roma. Ora nel TG ? - riotta : Ma @beppe_grillo e 5 Stelle dovrebbero riflettere dopo arresto per mazzette e corruzione del loro capo #Roma Marce… -