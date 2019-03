Pil | Fitch taglia ancora Italia | solo 0 | 1% in 2019

Anche Fitch taglia le stime del Pil dell'Italia : Il giorno dopo Moody's, come era atteso, si fa sentire Anche l'agenzia di rating Fitch e anch'essa taglia drasticamente le stime sul Pil 2019 non solo per l'Italia, ma per tutta l'Eurozona. Infatti nel report si legge che "negli ultimi mesi i dati sull'attività economica dell'Eurozona si sono deteriorati in modo più drastico che in altre parti del mondo".E per questo le stime vengono abbassate dall'1,7% previsto in precedenza, a solo l'1% e ...

Fitch - debito dei Governi vale l'80% del Pil globale : Teleborsa, - Il mondo siede su una montagna di debiti che cresce e raggiunge dimensioni impressionanti. Per ogni dollaro prodotto dall'economia mondiale i Governi si indebitano per 80 centesimi . Secondo il nuovo Global Government Debt Chart Book reso noto dall'agenzia di rating Fitch, il debito pubblico globale ha raggiunto i 66mila ...