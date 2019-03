NBA | che guaio per i Bucks | Mirotic potrebbe star fuori un mese

NBA – Luke Walton fa chiarezza : “LeBron assente fino a fine stagione? Dico che…” : Luke Walton pone fine ai rumor su una possibile assenza di LeBron James fino al termine della stagione: l’allenatore dei Lakers lo ritiene una pedina fondamentale La stagione dei Lakers si è ormai conclusa da diverse gare a questa parte. Preso atto dell’impossibilità di raggiungere i Playoff, i giallo-viola hanno tirato i remi in barca e qualcuno ha anche ipotizzato che LeBron James potesse avere un minutaggio ristretto rispetto alla ...

NBA - Danilo Gallinari non si ferma : i Clippers battono anche i Pacers : L.A. Clippers-Indiana Pacers 115-109 Se vi state chiedendo quale sia la squadra più in forma del momento della Western Conference, e forse dell'intera NBA, la battaglia è ristretta alle due franchigie ...

NBA - San Antonio-Golden State 111-105 : cadono anche gli Warriors - Spurs 9 vittorie in fila : San Antonio Spurs-Golden State Warriors 111-105 Neanche il ritorno in campo di Kevin Durant è in grado di fermare questi San Antonio Spurs. L'arrivo in città dei campioni in carica dei Golden State ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 marzo) : San Antonio ferma Golden State che si fa raggiungere in vetta da Denver che sbanca Boston : Nottata NBA ricca di spunti, con nove match disputati davvero interessanti. I Playoff sono distanti ormai pochi incontri, e le squadre cercano il miglior posizionamento in vista della post-season. In questa ottica spiccano le vittorie di Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Utah Jazz e Portland Trail Blazers nella Western Conference e di Toronto Raptors e Miami Heat nella Eastern. Andiamo a vedere come si sono svolte le cose nei match in ...

NBA – Clyde Frazier critica pesantemente LeBron James : “dal suo atteggiamento sembra che non gli interessi nulla” : Durante la partita fra Knicks e Lakers, il commentatore di New York critica pesantemente LeBron James e il suo atteggiamento, definendolo non adatto al ruolo da leader dei Lakers Nell’ultimo turno di NBA, i Los Angeles Lakers sono andati incontro all’ennesima sconfitta della loro stagione, la 39ª in 70 partite. I giallo-viola sono stati battuti dai Knicks, ultimi ad Est con solo 14 vittorie in stagione, ko indice di quanto la franchigia ...

NBA – Infortunio Malcom Brogdon : tegola importante in casa Milwaukee Bucks - a rischio anche i Playoff : Riacutizzarsi del problema alla pianta del piede destro per Malcolm Brogdon: il cestista dei Bucks dovrà stare fuori dalle 6 alle 8 settimane a rischio la sua presenza nel primo turno Playoff Brutta tegola per i Milwaukee Bucks. Per l’intero finale di regular season, e probabilmente anche per alcune partite dei Playoff, la franchigia che sta dominando la Eastern Conference dovrà fare a meno di Malcolm Brogdon. Il cestista dei Bucks ...

L’NBA ed il valore ormai “impazzito” delle statistiche rispetto al passato : NBA sempre più legata al mondo delle statistiche e dei numeri che la fanno da padrone anche nelle valutazioni tecniche e tattiche del basket moderno Nel mondo del basket e non solo, le statistiche stanno assumendo un ruolo sempre più importante, quasi primario sotto diversi aspetti. L’NBA è la massima espressione al mondo per quanto concerne l’utilizzo di statistiche per fare qualsiasi passo all’interno di una franchigia. ...

NBA - che spettacolo a Denver! LeBron e i Lakers - un'altra sconfitta : ROMA - A volta basta un minuto per rendere indimenticabile una serata. Nella sfida della notte NBA tra Denver e Dallas , nel giro di sessanta secondi si è decisa la partita: i Nuggets mandano ko Luka ...

NBA – Charles Barkley duro su Irving e Durant : “non hanno la stoffa per giocare nei Knicks - vi spiego perchè” : Secondo Charle Barkley, Kyrie Irving e Kevin Durant non avrebbero la stoffa per giocare ai Knicks: il talento è fuori discussione, il problema sarebbe la loro forza mentale La prossima estate, i New York Knicks saranno una delle franchigie dalle quali ci si aspetta fuoco e fiamme sul mercato. I Knicks hanno lavorato in questa stagione per liberare il maggior spazio salariale possibile, sacrificando anche Kristaps Porzingis, al fine di ...

NBA - Jimmy Butler e il tiro da tre punti che serve all'attacco dei Sixers : Nella classifica dei GM più attivi nei loro primi mesi di lavoro, Elton Brand alla guida dei Sixers ha scalato in poco tempo un bel po' di posizioni. Philadelphia in questa regular season ha cambiato ...

NBA – Ben Simmons accetta le critiche : “migliorerò il mio tiro - avete ragione. Io ed Embiid porterò l’anello a Philadelpia” : Ben Simmons accetta le critiche del mondo NBA: il playmaker dei Sixers pronto a migliorare il suo tiro per portare, insieme ad Embiid, un anello a Philadelphia Ben Simmons è uno dei giovani talenti più cristallini dell’intera NBA. Il playmaker australiano può vantare un grande bagaglio tecnico che, nonostante la giovane età, lo rende un giocatore d’elite. Peccato per quel difetto, certamente non trascurabile per essere ...

NBA - a vedere Juventus-Atletico c'era anche Ray Allen : Tra i 40.000 fortunati che hanno potuto assistere dal vivo alla rimonta della Juventus negli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid c'era un tifoso davvero speciale, ...