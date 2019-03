Metropolitana | Balleari | ' Al via i cantieri per il prolungamento a fine 2019'

genovatoday

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Aanno si apriranno iper ildella. Ad annunciarlo in consiglio comunale è stato il vicesindaco Stefanoin risposta a un'interrogazione di Cristina ...

genesdegenes : #Metropolitana di #Genova, #Balleari: “A fine 2019 al via i cantieri per il prolungamento”. #Tursi vuole accelerare… - Telenord : Metropolitana di Genova, Balleari: “A fine 2019 al via i cantieri per il prolungamento” -