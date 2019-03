Messina | al bar o a passeggio invece che al lavoro | denunciati dipendenti comunali

Risultati Serie D diretta live - il Bari sul difficile campo del Città di Messina : Risultati Serie D diretta live – Si gioca un turno molto importante valido per il campionato di Serie D, la quarta categoria del campionato italiano è ormai entrata nella fase decisiva per gli obiettivi di promozione e salvezza. Il Modena continua la corsa promozione e dovrà vedersela sul campo del Fiorenzuola, trasferta anche per l’Avellino contro Castiadas. Come al solito grande spettacolo anche nel Girone I, il Bari ha ...

Serie D - pressione sul Bari : contro il Città di Messina vietato un passo falso : Si avvicina sempre di più una giornata importante valida per il campionato di Serie D, la stagione è entrata nella fase decisiva e la corsa promozione è sempre più avvincente. Sempre grande spettacolo nel Girone I, in testa alla classifica c’è il Bari ma il distacco della squadra del presidente De Laurentiis non può essere considerato tranquillizzante. Nel dettaglio mancano 9 partite alla fine del campionato e sono ben 27 i punti a ...

Risultati Serie D - colpo Turris contro il Bari : Messina ko [FOTO] : 1/4 ...

Sea Watch - accordo raggiunto sulla redistribuzione europea. Lo sbarco previsto a ore - probabile destinazione l'hotspot di Pozzallo o Messina : SIRACUSA - Il via libera non è ancora arrivato ma dovrebbe essere questione di ore. Dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto ieri per la redistribuzione in Europa dei 47 migranti a bordo della Sea Watch ...

Risultati Serie D Girone I - la classifica : spettacolo Bari - sconfitta Messina [FOTO] : 1/5 ...

Area di Servizio Baracca Est - sulla A18 Catania - Messina : sara' sospesa per un mese l'erogazione di carburanti : Presso l'Area di Servizio Baracca Est, posta nella carreggiata lato mare della A18 , in direzione Messina, nel territorio di Santa Teresa di Riva, non verranno erogati carburanti per 4 settimane. La ...

Scontri a Messina - 5 tifosi baresi ai domiciliari dopo i disordini all’imbarcadero dei traghetti : La Digos di Messina ha eseguito un provvedimento di arresti domiciliari nei confronti di 5 ultras baresi coinvolti negli Scontri con alcuni tifosi messinesi che avvennero nella città dello Stretto il 21 ottobre e il 4 novembre scorsi. Per gli stessi fatti il questore Mario Finocchiaro aveva emesso 18 Daspo. L'articolo Scontri a Messina, 5 tifosi baresi ai domiciliari dopo i disordini all’imbarcadero dei traghetti proviene da Il Fatto ...

Scontri a Messina - arrestati ultras Bari : 9.50 La Polizia di Messina sta eseguendo alcune misure cautelari nei confronti di ultras baresi per i fatti del 21 ottobre e 4 novembre scorsi presso il porto nella Rada San Francesco. Nel primo episodio gli stessi si sono resi responsabili dell'aggressione di alcuni tifosi del Messina di rientro da una trasferta mentre nel secondo,sempre in attesa di imbarcarsi, hanno lanciato corpi contundenti, fumogeni e bombe carta causando lesioni lievi a ...