Mare Jonio | la festa degli immigrati sul molo dopo la sbarco dalla Ong

Perché Salvini sulla nave “ Mare Jonio” scavalca lo stato di diritto : Roma. A gennaio, l’ASGI, Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, aveva inutilmente cercato tracce del provvedimento di chiusura dei porti decantato da Matteo Salvini . Stavolta il salvataggio effettuato dalla nave Mare Jonio è l’occasione per l’emanazione di una “direttiva” del minist

Sequestrata la Mare Jonio - i migranti sbarcano. Salvini : la nave fa traffico di esseri umani : Notificato un decreto di sequestro probatorio della nave ' Mare Jonio ' della ong Mediterranea dalle Guardia di finanza in qualita' di polizia giudiziaria. Il provvedimento entro 48 ore dovra' essere confermato dalla procura di Agrigento. La nave con 48 migranti a bordo e' attraccata ieri alle 19.00 in porto ed è subito scattato l'ordine di sbarco dopo oltre dodici ore di attesa a ridosso dell'isola. La procura diretta da Luigi Patronaggio ha ...

Mare Jonio - Saviano : “Atto da buffone del Ministro della Malavita”. Salvini : “Lo querelo” : Botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini . Lo scrittore: "Alla vigilia del voto in Senato sul caso #Diciotti, che salverà il Ministro della Mala Vita dal rischio concreto di finire in carcere, assistiamo all'ennesimo atto da buffone sulla pelle dei migranti". Il vicepremier minaccia una querela.Continua a leggere

Mare Jonio sbarca a Lampedusa : sequestrata <br>Procura indaga per favoreggiamento : Sul caso della nave Mare Jonio che ha soccorso 49 migranti si è mossa la Procura della Repubblica di Agrigento. I magistrati hanno aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.La nave che era ferma davanti a Lampedusa è entrata in serata nel porto, scortata dalle motovedette della Guardia di finanza, ed è stata sequestrata . "Per condizioni ...

Ecco come si è sbloccato il caso della Mare Jonio : Alla fine va come voleva Matteo Salvini senza che davvero lui ci mettesse mano. Al Viminale sono state ore concitate: la nave Mare Jonio spinge verso l'approdo in Italia, il ministero dell'Interno risponde con una direttiva per uno "stop definitivo alle azioni illegali della Ong". Poi l'epilogo: nave sequestrata, migranti scesi e interrogatori in vista. Fonti vicino al capo della Lega garantiscono che questa volta nulla è comparabile al caso ...