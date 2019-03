ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019)to. L’uomo che è considerato il cassiere di Cosa nostra ha infatti ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. È rimasto latitante per anni in Sudafrica, dove ha accumulato un patrimonio miliardario. Nel Paese africano è considerato uno stimato uomo d’affari: per le autorità italiane, invece, è uno dei più grossi riciclatori dei mafiosi. Per questo motivo è stato condannato a nove anni di carcere per concorso in associazione mafiosa. Condanna parzialmente espiata nel carcere di Opera a Milano, prima delin prova.Arrestato a Bankok nel 2012, era stato poi estradato dalla Thailandia nel 2013: sulla sua testa pendeva un mandato di cattura internazionale da quando la condanna per concorso esterno era diventata definitiva. Originario di Terrasini, in provincia di Palermo,viene citato in Pizza ...

Noovyis : Un nuovo post (Mafia, torna libero Vito Roberto Palazzolo: il re dei riciclaggio ottiene l’affidamento in prova ai… - TutteLeNotizie : Mafia, torna libero Vito Roberto Palazzolo: il re dei riciclaggio ottiene l’affidamento in… - Cascavel47 : Mafia, torna libero Vito Roberto Palazzolo: il re dei riciclaggio ottiene l’affidamento in prova ai servizi sociali… -