Mafia | a Padova domani studenti in piazza al fianco di Libera

Libera. La Mafia contagia anche il Nordest : quest'anno la manifestazione a Padova : Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, Ansa, . E' ormai tutto pronto, a Padova , per ospitare la ventiquattresima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ...

Mafia : il 21 marzo a Padova 'Giornata della Memoria e del Ricordo delle vittime' (3) : (AdnKronos) - Le vittime innocenti del Triveneto infatti non sono solo persone ma interi luoghi distrutti e calpestati, esseri viventi e territori, sui quali i rapporti di forza possono essere ancora sovvertiti se mettiamo insieme la necessità di giustizia e l’urgenza della sostenibilità, senza lasc

Mafia : il 21 marzo a Padova 'Giornata della Memoria e del Ricordo delle vittime' : Padova , 17 mar. (AdnKronos) - Il prossimo 21 marzo , la XXIV edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico, si svolgerà a Padova , scelta come piazza principale, ma coinvolgerà il Veneto, Friuli Venezia Giulia

Mafia : il 21 marzo a Padova 'Giornata della Memoria e del Ricordo delle vittime' (2) : (AdnKronos) - Il passaggio a Nord Est di Libera è un’occasione di riflessione e rilancio per questo territorio: si tratta di cogliere la strutturazione locale degli scambi commerciali, culturali e sociali esistenti, che hanno prodotto ricchezza e prosperità, ma che in parte hanno anche permesso a ma

Mafia : Chiesa Padova - il Veneto si ribella al metodo mafioso (2) : (AdnKronos) - "Ringraziando le istituzioni e le forze dell’ordine per l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata auspichiamo che tutte le forze sane della società possano collaborare strettamente, a tutti i livelli, non ultimo quello etico e formativo, per costruire una società libera dalle