L’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in Somalia | 25 anni fa

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - tre giorni di eventi a 25 anni dalL’omicidio : “Verità e giustizia” : In occasione del 25esimo anniversario della morte di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio nel 1994 mentre giravano un reportage, sono in programma le giornate del premio Morrione dedicate alla loro memoria: il primo degli eventi in calendario è la presentazione dei finalisti dell'ottava edizione del premio per il giornalismo investigativo.Continua a leggere