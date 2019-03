Joe Jackson | la magia di quarant anni di musica

Joe Jackson torna in Italia - tra vecchi successi e l’album “Fool” : torna in Italia Joe Jackson, l'eclettico artista inglese, per quattro date nei teatri delle principali città Italiane, tra cui martedi 19 marzo all`Auditorium della Conciliazione a Roma, concerto organizzato da Ventidieci e Dimensione Eventi. Nel "Four Decade Tour" ripercorrerà i suoi 40 anni di carriera, dal primo singolo di successo del 1978 "Is She Really Going Out With Him?" al nuovo album che uscito a gennaio 2019, "Fool". Dopo 4 anni di ...