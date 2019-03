Inter incontro Marotta-Nicoletti | Icardi torna in gruppo

Pronostici e quote Milan-Inter : Piatek marcatore favorito dell'incontro : Domenica 17 marzo, alle ore 20:30, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è in programma la stracittadina tra Milan e Inter. Entrambe le squadre sono in lotta per un piazzamento in Champions League, dunque i punti in palio sono decisamente pesanti. Il Milan viene da 5 vittorie consecutive, e per questo motivo i rossoneri risultano leggermente favoriti per la conquista dei 3 punti. Più altalenante, invece, la corsa dei nerazzurri allenati da ...

Inter-Icardi - nuovo incontro : clamoroso colpo di scena [DETTAGLI] : L’Inter si prepara per la gara di campionato contro la Spal, i nerazzurri non possono fallire l’obiettivo con i tre punti per non rischiare di compromettere la corsa alla Champions League. Per Luciano Spalletti a tenere banco il caso Mauro Icardi, l’argentino stamattina non si è allenato con il resto della squadra ad al momento è un separato in casa. Nelle ultime ore però importanti novità e clamoroso colpo di scena. ...

Inter - nuovo incontro tra Marotta e l’entourage di Icardi : nuovo incontro tra l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta e l’entourage di Mauro Icardi, rappresentato dal legale Paolo Nicoletti, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa. Dopo quello di mercoledì, è andato in scena un altro confronto: secondo quanto emerso, la situazione è in via di miglioramento e c’è ottimismo tra le parti, seppur la vicenda si stia […] L'articolo Inter, nuovo incontro tra Marotta e ...

Inter - Icardi si allena a parte. E c'è il nuovo incontro Nicoletti-Marotta : Mauro Icardi non torna in gruppo. L'argentino è arrivato ad Appiano Gentile alle 9.30 ed è andato via verso le 13: per lui niente allenamento stamattina con la squadra di ritorno dall'Europa League ma ...

Per Sport Mediaset l’incontro Icardi-Inter non ha sbloccato niente : Rassegna stampa troppo ottimistica Questa mattina abbiamo letto un’ottimistica rassegna stampa sull’incontro tra Icardi e l’Inter – nella persona di Beppe Marotta -, incontro avvenuto ieri negli uffici di Wanda Nara alla presenza del mediatore Paolo Nicoletti (amico di Massimo Moratti). Il Corriere della Sera ha scritto: “Il disgelo e` iniziato, si puo` fare pace”. E ancora: “Marotta ha voluto la sua assicurazione su un ...

Inter - l'incontro con Marotta riporta Icardi in campo - ma senza fascia : Un altro quotidiano sportivo, la Gazzetta dello Sport , racconta di un incontro che ha avuto come punto focale la questione fascia. L'Inter ha fatto sapere al giocatore che il capitano sarà ancora ...

Calcio : Inter. incontro Marotta Icardi - Spalletti pensa a Eintracht : Mauro Icardi resta un caso ma l'Inter prova a risolverlo. E' la stessa società nerazzurra a fare sapere che oggi Marotta ha incontrato Icardi e Nara

Trasporto aereo Alitalia - incontro Interlocutorio. Fit : attesa dannosa per i lavoratori : Negoziazione che, comunque, ha esiti tutt'altro che certi, come confermato sia da Delta che da EasyJet, ma anche dal ministro dell'Economia Tria. Intanto il tempo passa: da una parte aumenta il ...

Inter : incontro con Icardi - ma il capitano resta Handanovic : Come scrive il Corriere dello Sport , durante il summit Beppe Marotta ha ribadito a Icardi e Wanda Nara che la fascia da capitano resterà comunque sul braccio di Samir Handanovic .

Inter - incontro Marotta-Icardi presente anche Wanda Nara : La telenova Icardi potrebbe essere a una svolta. L'amministratore delegato sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha incontrato infatti oggi sia l'argentino che la moglie-agente Wanda Nara, come reso noto dalla società con un tweet. 'Si è trattato di un incontro cordiale volto ...

Inter : incontro Marotta-Icardi-Wanda Nara : In casa Inter continua a tener banco il caso Icardi. L’attaccante argentino ancora fuori per infortunio, ha incontrato, insieme alla sua agente nonchè moglie Wanda Nara, l’amministratore delegato Sport dell’Inter Giuseppe Marotta. L’incontro è avvenuto con le intenzioni di chiarire la situazione che coinvolge il giocatore per trovare una soluzione che vada bene ad entrambe le parti. Ecco il comunicato ufficiale ...

Inter - incontro Allegri e Marotta avrebbe fatto infuriare Agnelli : La stagione passa tutta dalla settimana prossima, quando la Juventus affronterà negli ottavi di ritorno l'Atletico Madrid, dopo la disfatta dell'andata, che ha visto la squadra di Allegri capitolare al Wanda per 2 a 0. Una partita che non è stata apprezzata dal presidente della Juventus Agnelli, che si aspettava una squadra più propositiva: ma sembra non essere solo questo il motivo per cui Agnelli è insoddisfatto di Allegri. Secondo il noto ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio Intervista Emmanuel Macron : le prime immagini dell'incontro : 'A questa sera a Che tempo che fa ' si legge su Twitter dal profilo ufficiale del programma di Raiuno . Fabio Fazio 'incontra il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ' e si vedono le ...

Inter - Icardi potrebbe rientrare contro l’Eintracht : fondamentale l’esito dell’incontro tra Spalletti e Maurito : Mauro Icardi potrebbe tornare in campo contro l’Eintracht Francoforte giovedì, ma l’Inter prima vuole fare il punto della situazione sul calciatore Il ritorno di Mauro Icardi in campo fa rimanere con il fiato sospeso la dirigenza e i tifosi dell’Inter. Dopo il recupero dall’infortunio al ginocchio, il calciatore nerazzurro potrebbe rientrare in squadra già giovedì in Europa League per il match contro ...