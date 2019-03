Infortunio Under | esterno della Roma verso il campo | i tempi di recupero

Infortunio Manolas e Under - le condizioni dei giallorossi : Infortunio Manolas E Under – I prossimi saranno 10 giorni decisivi per il futuro della stagione della Roma. Tra Lazio e Porto i giallorossi si giocheranno molto e fondamentale sarà per Di Francesco avere i migliori uomini al top della forma. La partita di Frosinone ha lasciato segnali sia positivi che negativi: tra i primi […] L'articolo Infortunio Manolas e Under, le condizioni dei giallorossi proviene da Serie A News Calcio - ...

Roma - Infortunio Under : aggiornamenti! Ecco quando tornerà in campo : infortunio Under- Buone notizie in casa giallorossa e soprattutto per Eusebio Di Francesco, il quale potrà contare su Under in vista dei prossimi match di campionato e Champions League. Come evidenziato dall’ultima sessione di allenamento, l’attaccante turco è tornato totalmente a disposizione del tecnico giallorosso allenandosi con il gruppo dopo l’ultimo problema muscolare. Uno stop […] L'articolo Roma, infortunio ...