Ho avuto il cancro | non posso più stare con chi ha tradito Taranto | l' amaro

Johnson & Johnson dovrà pagare 29 milioni di dollari di danni a una donna che ha avuto il cancro dopo aver usato prodotti della società : Johnson & Johnson –la multinazionale statunitense che produce farmaci, apparecchiature mediche e prodotti per la cura personale – dovrà risarcire con 29 milioni di dollari una donna che ha avuto il cancro per via dell’asbesto (amianto) contenuto nei prodotti dell’azienda

Roberto Calderoli : “Ho il cancro da sei anni - stavolta ho avuto la sensazione di non farcela” : Roberto Calderoli, senatore della Lega, racconta al Corriere della Sera la sua battaglia contro il cancro che va avanti da più di sei anni e il suo ultimo intervento, a gennaio: "Questa volta ho avuto la sensazione di non farcela”. Sei anno in cui l'impegno politico non è mai stato messo in secondo piano: "Appena avevo un po’ di energie tornavo in prima fila. Poco importa se sotto la giacca tenevo nascosti i drenaggi".Continua a leggere