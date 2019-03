Appicca fuoco a bus con studenti nel Milanese | fermato l' autista

Sequestra autobus studenti e Appicca il fuoco/ Milano - 'voleva arrivare a Linate' : Senegalese Sequestra autobus a Milano e poi gli ha dato fuoco. Panico nella scolaresca di Crema a bordo dello scuolabus di ritorno da una gita.

