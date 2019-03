Scuola | aumento stipendi docenti ultime notizie | ‘Gli insegnanti non si fanno prendere in

Scuola - in arrivo da aprile mini aumento agli stipendi : Cresce l'attenzione sulla flat tax la "tassa piatta" che riguarderebbe circa 16,4 milioni di famiglie con un vantaggio medio familiare di circa 3.600 euro. Due le aliquote: il 15% fino a 80 mila euro ...

Scuola - aumento stipendi per i maestri : Zingaretti e il nuovo PD rinnegano Renzi : Laddove aveva clamorosamente fallito Matteo Renzi, ci riprova Nicola Zingaretti. Il nuovo segretario del Partito Democratico, infatti, ha indicato la Scuola, insieme alla sanità, come una delle emergenze da affrontare subito. ‘aumento salari per i maestri’, il PD vuole fare pace con la Scuola Sono, infatti, due le leggi da proporre subito: la “quota 10”, così come l’ha ribattezzata Zingaretti, ovvero investire ‘Almeno 10 ...

Vaccini - a Scuola solo con il certificato. Coperture in aumento : Roma, 11 mar., askanews, - Scade l'11 marzo 2019 il termine per documentare l'avvenuta vaccinazione dei figli a scuola, anche per chi ha scelto l'autocertificazione. Il Ministero della Salute ha ...

Vaccini - oggi ultimo giorno per portare i certificati a Scuola : a Rimini 28 bambini senza. Aumento coperture nei nuovi nati : oggi in tutta Italia è l’ultimo giorno utile per mettersi in regola con la documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione dei figli. Da domani, martedì 12 marzo, i bambini da zero a sei anni senza certificazione non potranno dunque entrare negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, come previsto dalla legge Lorenzin approvata nel luglio 2017. Quelli nella fascia d’età 6-16 anni potranno entrare ma in entrambi i casi, se i genitori ...

Assunzioni Scuola 2019 : aumento organico docenti - i posti disponibili : Assunzioni scuola 2019: aumento organico docenti, i posti disponibili Pochi giorni fa i sindacati sono stati convocati al Miur per la comunicazione dei parametri con cui verrà riarticolato l’organico scolastico il prossimo anno. L’incontro si è reso necessario vista la fine del blocco triennale degli organici dovuto alla Legge 107 e l’atteso calo degli iscritti. D’altra parte, i calcoli del ministero non sono ancora da considerarsi ...

Diabete in aumento in Toscana : ecco i campi Scuola per bambini e ragazzi : ... acquistano autonomia, conoscono altri coetanei, stanno all'aria aperta, a contatto con la natura, fanno sport, si divertono. "Come Regione consideriamo fondamentali questi campi scuola per ii ...

Aumento stipendio Scuola 2019 : importo confermato da Bussetti : Aumento stipendio scuola 2019: importo confermato da Bussetti importo Aumento stipendio docenti, parla il ministro Sono tantissime le novità attese nel mondo della scuola. Per esempio in molti si chiedono se e quando ci sarà il prossimo concorso per docenti. Alla stessa maniera gli stessi insegnanti e tutto il personale del mondo della scuola attende da tempo il rinnovo del contratto. Nel frattempo giunge una, parziale, buona notizia. Infatti ...