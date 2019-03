Russia | Pogrebnyak choc | “Ridicolo vedere neri in nazionale”

calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Bufera inattorno alle parole dell’ex attaccante della nazionale, Pavel. In un’intervista al “Komsomolskaya Pravda“, il 35enne giocatore dell’Ural Ekaterinburg, ex di Zenit, Stoccarda, Fulham e Reading, ha criticato la tendenza sempre più frequente a nazionalizzare giocatori stranieri, citando i casi dei brasiliani Mario Fernandes e Ari. “Non capisco perchè Ari abbia ricevuto un passaporto russo, è ridicoloun giocatore di colore rappresentare la nazionale russa. Mario Fernandes è un grande giocatore ma nel suo ruolo abbiamo Smolnikov, possiamo fare a meno degli stranieri“.Parole che potrebbero causargli una lunga squalifica (i media locali parlano di 10 giornate) e che sono state condannate da più parti, a cominciare da Mikhail Fedotov, presidente del del Consiglio per i diritti umani che fa capo al Cremlino. ...

