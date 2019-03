Power bank per iPhone | le migliori da comprare

I migliori Power bank in commercio | La classifica di Marzo 2019 : Miglior power bank – Le batterie di smartphone e tablet sono ormai da tempo insufficienti a permetterci di utilizzarli per lungo tempo: a fine giornata è necessaria una ricarica. La soluzione al problema è ricorrere ai power bank, le batterie portatili che permettono di caricare i nostri dispositivi dovunque ci troviamo. L’offerta è vastissima e […] L'articolo I migliori power bank in commercio | La classifica di Marzo 2019 ...

Power bank Nintendo Switch : le migliori da comprare : Per giocare in mobilità con la vostra console, è fondamentale avere sempre una Power Bank Nintendo Switch a portata di mano. Grazie a questi dispositivi, potrete ricaricare la vostra console nei momenti critici, soprattutto quando leggi di più...

Xiaomi lancia il Power bank Mi Power 3 da 10.000 mAh in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di Mi Power 3 10.000 mAh, ossia un nuovo Power bank dal prezzo aggressivo. Ecco tutte le sue feature L'articolo Xiaomi lancia il Power bank Mi Power 3 da 10.000 mAh in Cina proviene da TuttoAndroid.

Huawei presenta un Power bank con ricarica rapida e uno smartwatch per bambini con GPS e 4G : In occasione della presentazione di Huawei Nova 4e, il produttore cinese ha annunciato anche un power bank con ricarica rapida e uno smartwatch per bambini. L'articolo Huawei presenta un power bank con ricarica rapida e uno smartwatch per bambini con GPS e 4G proviene da TuttoAndroid.

4Smarts VoltHub : la Power bank Qi con ricarica wireless! : Sempre più dispositivi supportano la ricarica wireless e nel mercato iniziano a fare capolino tantissimi prodotti per la scrivania o per la nostra auto, che ci permettono di ricaricare lo smartphone con delle basi di leggi di più...

HONOR Powerbank 2 arriva in Cina con ricarica SuperCharge a 40W : HONOR Powerbank 2 arriva in Cina, con la possibilità di ricaricare gli smartphone HONOR e Huawei a 40W, e gli altri dispositivi a 22.5W. L'articolo HONOR Powerbank 2 arriva in Cina con ricarica SuperCharge a 40W proviene da TuttoAndroid.

PowerBank YOOLOX 10k e 16k : la Recensione : YOOLOX è una nuovissima azienda tedesca che, dopo una raccolta fondi molto profiqua su Kickstarter, lancia sul mercato due ottimi PowerBank con alcune funzionalità molto interessanti. Confezione Le confezioni di entrambi i PowerBank contengono lo stretto indispensabile per il corretto funzionamento (non ci aspettavamo nulla di più). All’interno troviamo un cavo MicroUSB, un piccolo manuale di istruzioni ed ovviamente il PowerBank ...

Ecco il Power bank wireless da 10.000 mAh abbinato ai Samsung Galaxy S10 : Samsung lancia un power bank wireless al fianco dei nuovi Galaxy S10. 10.000 mAh di capacità, supporto alla ricarica wireless o via cavo, due colorazioni disponibili sono le specifiche finora trapelate al riguardo. L'articolo Ecco il power bank wireless da 10.000 mAh abbinato ai Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Sony richiama 4000 Power bank in Cina e li sostituisce gratuitamente : Sony ha disposto il richiamo di alcuni lotti di un power bank venduto in Cina, invitando i loro proprietari a restituirli per ottenere una sostituzione L'articolo Sony richiama 4000 power bank in Cina e li sostituisce gratuitamente proviene da TuttoAndroid.

Non è un mattone e non è un Power bank - ma è la stella del MWC : ecco Energizer Power Max P18K Pop (video anteprima) : Alla fiera di Barcellona, c'è anche un mattoncino di nome Energizer Power Max P18K Pop, uno smartphone che ha una batteria da 18.000 mAh, una fotocamera a scomparsa e uno spessore da primato, chiaramente. L'articolo Non è un mattone e non è un Power bank, ma è la stella del MWC: ecco Energizer Power Max P18K Pop (video anteprima) proviene da TuttoAndroid.

Aukey PB-N65 : il Power bank con Adaptive Charging : Per la nostra rubrica “Recensioni” oggi abbiamo in prova il power bank di Aukey modello PB-N65: molte funzioni e costo contenuto. Unboxing Il prodotto si presenta nel classico scatolo di Aukey in cartone, come contenuto della confezione abbiamo: cavetto di ricarica micro-USB – USB-A, custodia protettiva con vano porta cavetto, manuale d’istruzioni, certificato di garanzia e il PB-N65. PB-N65 Questo power bank è costruito ...

Mwc 2019 - la Powerbank con lo smartphone intorno : Da tempo ormai il distributore di smartphone francese Avenir Telecom ha abituato il pubblico al lancio di smartphone con batterie dalla capacità esorbitante. Commercializzati acquisendo in licenza il brand Energizer, gli aggeggi vantano solitamente specifiche tecniche poco esaltanti per promettere però livelli di autonomia decisamente sopra la media. L’ultimo dispositivo portato al Mobile World Congress di quest’anno è forse il più ...

Anker presenta nuovi Power bank - caricabatterie e auricolari al MWC 2019 : In occasione del CES 2019 dello scorso mese, Anker ha annunciato una vasta gamma di nuovi prodotti. L'azienda è tornata all'evento di Barcellona con ancora più dispositivi, tra cui un nuovo caricabatterie portatile USB-PD, un power bank da 10.000 mAh e delle auricolari con microfoni a girocollo. L'articolo Anker presenta nuovi power bank, caricabatterie e auricolari al MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Huawei ha in serbo un Powerbank SuperCharge per P30 e P30 Pro : Huawei avrebbe un interessante asso nella manica da tirare fuori accanto a P30 e P30 Pro: un powerbank SuperCharge 2.0 con ricarica rapida fino a 40 Watt. L'articolo Huawei ha in serbo un powerbank SuperCharge per P30 e P30 Pro proviene da TuttoAndroid.