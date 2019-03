Più arrivi | più criminalità Il tormentone è scorretto

vanityfair

(Di martedì 19 marzo 2019) Una rivoluzione antirazzistaSerena WilliamsLupita Nyong’oChadia RodriguezRaphaela LukudoGli editorialiGli articoli in ingleseC’è sempre una «e» (a volte un «ma»), preludio alla chiosa, solitamente livorosa, con cui Matteo Salvini prende due concetti e li allinea nella stessa frase. Esempi: «Accusarci di razzismo è una follia» e «ricordo che gli immigrati commettono un terzo dei reati totali». L’atleta di colore Daisy Osakue presa a uova in faccia? «Sono sempre a fianco di chi subisce violenza» e «di certo l’immigrazione di massa permessa dalla Sinistra non ha aiutato». Le scritte razziste davanti alla casa del giovane senegalese Bakery? «Rispetto il dolore di una mamma» e «la signora rispetti la richiesta di sicurezza che arriva dagli italiani».Sono le parole e i dati citati a caso che nell’ultimo anno ci hanno portato, se non a essere più razzisti, a non vergognarci più di esserlo: ...

