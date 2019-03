Muore a 24 anni | è mistero Tragico volo dal quinto piano

Nuoto : Kenneth To Muore a 26 anni. L’atleta di Hong Kong colpito da un malore dopo l’allenamento : Una brutta notizia arriva dagli Stati Uniti. Il nuotatore 26enne di Hong Kong Kenneth To è morto in seguito ad un malore che lo aveva colpito nello spogliatoio poco dopo una sessione di allenamento in Florida. Il pronto ricovero in ospedale purtroppo è servito a poco e lo shock tra i presenti è stato notevole. Una notizia che è stata confermata dall’Hong Kong Sports Institute (HKSI) che ha espresso attraverso una nota profonda tristezza ...

Bimba 5 anni Muore di tumore - 'E' strage' : ANSA, - TARANTO, 18 MAR - "Fermiamo questa strage". Lo scrive su Facebook l'associazione 'Genitori Tarantini Ets' dopo aver appreso la notizia della morte della Bimba tarantina Marzia Rebuzzi, di 5 ...

Taranto - bimba Muore di cancro a 5 anni : al cugino di 16 toccò la stessa sorte. Associazione dei genitori : ‘Una mattanza’ : Si chiamava Marzia Rebuzzi e aveva cinque anni. È l’ultima bambina di Taranto uccisa da un tumore. Un cognome, purtroppo, tristemente noto alla cronaca: Alessandro Rebuzzi, suo cugino, è morto alcuni anni fa per fibrosi cistica, di cui l’inquinamento è una concausa, ed è diventato uno dei simboli della lotta per una Taranto migliore. Il nome di Marzia e la sua storia sono stati raccontati dall’Associazione genitori Tarantini nella pagina ...

Napoli - Muore a 26 anni in un incidente stradale : sognava di diventare un hair stylist : Un'altra drammatica vicenda si è consumata nelle scorse ore nella provincia di Napoli e riguarda, purtroppo ancora una volta, la scomparsa di una giovane persona. La vittima è il ventiseienne Vincenzo Spiezio, morto a seguito di un incidente stradale che si è rivelato mortale nella mattinata di sabato 16 marzo all'interno del quartiere di Bagnoli. Secondo quanto si apprende da diverse testate, il giovane ragazzo si è schiantato con la sua ...

Gela - auto si ribalta dopo incidente : Vittoria Muore a 14 anni : L'auto è uscita di strada e, schiantandosi contro un guardrail, si è ribaltata più volte. Vittoria Caruso, una ragazza di 14 anni, è stata sbalzata fuori dalla vettura ed è morta una volta giunta in ospedale. E' successo ieri sera in un tratto della zona industriale di Gela, in provincia di Caltanissetta. Il 19enne alla guida, amico della giovane vittima, ha raccontato di aver perso il controllo dell'auto, probabilmente per la troppa velocità. A ...

La piccola Marzia Muore a 5 anni - Taranto piange un’altra vittima di tumore : “È una strage” : La piccola Marzia Rebuzzi, affetta da un tumore al cervello, è morta nelle scorse ore a soli 5 anni all'ospedale Bambin Gesù di Roma. L'annuncio dell'associazione "Genitori Tarantini: "Un nuovo angelo è volato in cielo, oggi la città dovrebbe essere coperta da un velo nero come l'anima colpevole di chi aveva il potere di fermare questa mattanza e non l'ha fatto".Continua a leggere

Precipita con l’aliante e si schianta - Enzo Muore come il fratello dieci anni dopo : Enzo Acanti è morto Precipitando in fase di decollo con il suo aliante. Inutili per lui i successivi soccorsi medici allertati dia presenti. come un di tragico e beffardo destino, l'uomo aveva perso il fratello Roberto dieci anni prima esattamente allo stesso modo quando l'aliante si era schiantato in fase di decollo.Continua a leggere

Ancona - fuori strada con l’auto poi si schianta contro un albero : Nicola Muore a 25 anni : Nicola Paesani è morto a 25 anni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua Golf a Filottrano, in provincia di Ancona: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto per cause in via di accertamento e sarebbe finito in un fossato schiantandosi contro un albero.Continua a leggere

Muore schiantandosi con un aliante. Dieci anni prima era toccato al fratello : A volte le morti sono scritte nel destino di ognuno di noi. Enzo Acanti aveva 73 anni a una passione: il volo. La stessa del fratello Roberto. Roberto, nel settembre del 2009, perse la vita in un incidente dell’aria. Era conosciuto con il soprannome di “Canarone”: precipitò con un ultraleggero in fase di decollo. Ieri alle 14 è toccato a Enzo....

