Marco Biagi | il racconto del figlio a 17 anni dalla morte

Il figlio di Marco Biagi : "Quella sera lo aspettavo a casa per la festa del papà" : "Il 19 marzo del 2002 era un martedì, la sera che uccisero mio padre ero in casa, con mia madre e mio fratello Francesco. Mio babbo mi aveva accompagnato, quella mattina, sui viali, a Bologna, al ritrovo con i compagni di scuola, perché facevo una gita di classe a Mantova". Il figlio di Marco Biagi, Lorenzo, 30 anni, ha raccontato a Adnkronos il ricordo del tragico giorno di 17 anni fa in cui le Nuove Br uccisero il giuslavorista a ...

Bologna ricorda Marco Biagi - 17 anni dopo : ANSA, - Bologna, 19 MAR - A 17 anni dall'omicidio di Marco Biagi, il giuslavorista bolognese ucciso la sera del 19 marzo 2002 dalle nuove Brigate rosse sotto casa sua nel centro di Bologna, la città ...

La lezione di Marco Biagi è sempre valida : chi sta al governo ne prenda nota : Quando, il 19 marzo di diciassette anni or sono, Marco Biagi veniva assassinato, davanti a casa, da un commando brigatista, Giggino Di Maio era ancora un adolescente alle prese con l'albo delle ...

Non dimentichiamo Marco Biagi : E’ sempre importante ricordare, soprattutto ai più giovani, il sacrificio di tanti intellettuali che hanno pagato con la vita il coraggio di difendere le proprie idee. Sono passati diciassette anni dal barbaro assassinio di Marco Biagi, l’uomo che con il suo “Libro bianco” si era impegnato a cambiar

Marco Biagi - Mattarella : “Ucciso perché si occupava della coesione sociale. Brigate rosse sconfitte dall’unità del popolo” : “Le Brigate rosse sono state sconfitte dalla nostra società, dall’unità del nostro popolo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo, a Modena, al convegno organizzato dalla Fondazione Marco Biagi in ricordo del giuslavorista ucciso a Bologna, il 19 marzo di 17 anni fa, dalle nuove Brigate rosse. “A noi – aggiunge il capo dello Stato – rimane il dovere della memoria, della memoria ...

Figlio Marco Biagi : "Sconto pena come ucciderlo ancora" : Bologna, 15 mar.- (AdnKronos) - di Paola Benedetta Manca "Spero davvero che non venga ridotta la pena al terrorista Boccaccini, oppure, se proprio non se ne può fare a meno, proprio di pochissimo" dice, in un'intervista all'AdnKronos, Lorenzo, il Figlio 30enne di Marco Biagi. "E' giusto che sconti t

Nipote Marco Biagi : "Sconto pena come ucciderlo ancora" : di Paola Benedetta Manca "Fare uno sconto di pena a chi ha ucciso mio zio e ha fatto parte del commando di fuoco che ha partecipato all'organizzazione del suo omicidio non esiste, è come assassinarlo ...

"Marco Biagi - mio padre. Lasciato solo dallo Stato" : In questi 17 anni che ho passato senza di te, babbo, mi sono sempre chiesto, soprattutto ultimamente, quali altri incarichi di lavoro avresti avuto se tu fossi ancora vivo. Forse saresti potuto ...