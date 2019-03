Mahmood | fidanzato | biografia ed età Chi è il vincitore di Sanremo 2019

Mahmood - nuove foto con il fidanzato (?) Lorenzo : La vita sentimentale di Mahmood, il cantante italiano di origini egiziane che ha trionfato all'ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Soldi, è finita sotto la lente d'ingrandimento del gossip soprattutto a causa di una presunta omosessualità che l'artista non ha voluto ufficializzare, come dimostrano le seguenti dichiarazioni rilasciate a Vanity Fair: "Dichiarare 'Sono gay' non porta da nessuna parte se non al far parlare ...

Mahmood : ecco chi è il fidanzato - le foto del bacio : Ha un volto e un nome la persona che ha rubato il cuore di Mahmood, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. Si chiama Lorenzo Tobia Marcucci ed è il fidanzato del cantante del momento. Il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 13 marzo li ha immortalati insieme a Milano mentre trascorrono una serata insieme a un'altra coppia di amici tra chiacchiere, selfie con i fan e...

