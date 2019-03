La guerra di Lorenzo

Lorenzo Orsetti - l'amica combattente : 'La guerra fa schifo - ma non si può stare sempre a guardare' : C'è tutta una parte della popolazione che si impegna ogni giorno per andare nella direzione mia, di Lorenzo , e di tanti giovani, donne e uomini, che arrivano da ogni parte del mondo'. Ha mai ...

Lorenzo Orsetti - ucciso dall'Isis in Siria : dall’alta ristorazione alla guerra : Tra le tante vittime dello scontro a fuoco tra combattenti dell’Isis e le milizie arabe o curde che stanno infiammando Baghuz, ultima roccaforte jihadista nell’est della Siria , c’è anche un italiano. Lorenzo Orsetti , era un fiorentino di 33 anni, che aveva scelto come nome di battaglia di Tekoser, che significa proprio “combattente”. Infatti da un anno e mezzo era al fianco del Siryan Democratic Force, l’alleanza delle che lotta contro i ...

«Lorenzo Orsetti voleva vedere la fine della guerra. E metteva il sorriso in ogni tragedia» : Parla Paolo, l'ex combattente nelle file delle Ypg che ora insieme ad altri quattro compagni rischia la sorveglianza speciale: «Ci siamo sentiti l’ultima volta quattro giorni fa prima che ritornasse al fronte». Su Facebook, il suo testamento: "Se state leggendo questo messaggio è segno che non sono più in questo mondo" Siamo andati a combattere l'Isis. Ora lo Stato italiano ci sta processando "