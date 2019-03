Il silenzio dell' acqua | episodi 7 e 8 | Castel Marciano scossa dal suicidio di Giovanni

Anticipazioni Il silenzio dell'acqua - ultima puntata : Matteo finisce nei guai : Cresce l'attesa per la messa in onda della quarta e ultima puntata della fiction Il silenzio dell'acqua che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Domenica 24 marzo andrà in onda in prime time su Canale 5 l'ultimo appuntamento di questa prima stagione che ha ottenuto dei risultati d'ascolto molto positivi, con una media che ha superato la soglia dei 3 milioni di telespettatori. Adesso, però, l'attenzione è tutta incentrata sul gran ...

Trama 3ª puntata de Il silenzio dell' acqua - replica su Mediasetplay : si sospetta di Matteo : Ieri sera sono tornati su Canale 5 Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini protagonisti della fiction Il silenzio dell'acqua, con nuovi avvenimenti che hanno arricchito l'indagine che i due stanno conducendo. Dopo la messa in onda il pubblico amante della serie, ha la possibilità di seguirla su Mediaset Play, anche in replica. Le puntate precedenti hanno avuto un buon riscontro di pubblico anche se il Biscione non riesce a superare la concorrenza ...

Trama 3ª puntata de Il silenzio dell'acqua - replica su Mediasetplay : si sospetta di Matteo : Ieri sera sono tornati su Canale 5 Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini protagonisti della fiction Il silenzio dell'acqua, con nuovi avvenimenti che hanno arricchito l'indagine che i due stanno conducendo. Dopo la messa in onda il pubblico amante della serie, ha la possibilità di seguirla su Mediaset Play, anche in replica. Le puntate precedenti hanno avuto un buon riscontro di pubblico anche se il Biscione non riesce a superare la concorrenza ...

Il silenzio Dell’Acqua - trama quarta puntata : L’Ultimo Giorno di Laura! : Il Silenzio Dell’Acqua, trama quarta puntata: Laura aveva deciso di abortire e ad aiutarla un uomo davvero insospettabile. Un bruttissimo evento sconvolgerà anche la vita di Grazia. Andrea sull’orlo di una crisi di nervi. Il Finale de “Il Silenzio Dell’Acqua” che andrà in onda su Canale 5 promette tantissime sorprese. E’ un caso, questo, che non solo ha coinvolto diverse persone a Castel Marciano ma ha anche turbato la serenità e la stabilità ...

Biathlon - impresa storica dell'Italia : 2 medaglie d'oro passate quasi sotto silenzio - : Italia regina del Biathlon mondiale. Dorothea Wierer e Dominik Windisch hanno conquistato il gradino più alto del podio regalando al nostro paese un doppio oro nella mass start

Il silenzio dell’Acqua : padre di Grazia suicida - Laura con il prete Carlo prima di morire : Ci stiamo avvicinando alla fine de Il Silenzio dell’Acqua e, nel corso dell’ultima puntata, la verità sulla morte di Laura emergerà quasi completamente. In base alle anticipazioni trapelate nelle ultime ore, appare chiaro che Giovanni, padre di Grazia, deciderà di togliersi la vita. Questo influirà sulle indagini, ma non sembra che sia lui il vero colpevole. Il Silenzio dell’Acqua: la morte di Giovanni ostacola le indagini Il padre della ...

Il silenzio dell'acqua - ultima puntata del 24 marzo : la risoluzione del mistero è vicina : Domenica, 24 marzo, andrà in onda la quarta e ultima puntata della serie tv 'Il silenzio dell'acqua', la fiction targata Mediaset che vede protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini nei panni rispettivamente del vicequestore Andrea Baldini e della sua collega Luisa Ferrari. I due, come sappiamo, sono alle prese con le intricate indagini sulla misteriosa scomparsa di Laura Mancini e, puntata dopo puntata, il mistero su quanto accaduto alla ...

Ascolti tv - Che tempo che fa con 3.5 milioni batte Il silenzio dell’acqua : Vittoria di Rai 1 nel prime time del 17 marzo con ‘Che tempo Che Fa’ che è stato visto da 3.520.000 telespettatori pari a uno share del 13,8%. Ascolti tv prime time Il programma condotto da Fabio Fazio ha battuto ‘Il silenzio dell’acqua’ che su Canale5 si è fermato a 2.840.000 telespettatori pari a uno share del 12.22%. Terza posizione per Rai2 con ‘The Good Doctor’ che è stato visto da 2.213.000 ...

Anticipazioni ultima puntata Il silenzio dell’acqua : domenica 24 marzo : domenica 24 marzo va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.25, l’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua. Si conclude così la serie Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True Detective), i quali hanno prestato il loro volto a due poliziotti dalle filosofie e dalle provenienze molto differenti. Di fatto una miniserie – ...

Il silenzio dell’acqua - Andrea viene sollevato dalle indagini : anticipazioni terza puntata : terza e penultima puntata per la nuova serie giallo di Canale 5 Il silenzio dell’acqua. Il nuovo episodio va in onda domenica 17 marzo in prima serata su Canale 5 dalle 21.25, dove ritroviamo ovviamente nei panni dei due personaggi principali, due poliziotti di estrazione e ruolo decisamente differenti, Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True ...

Anticipazioni Il silenzio dell'acqua - 24 marzo : si scoprirà la verità sulla morte di Laura : Il silenzio dell'acqua, mini-serie con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, si avvia alla conclusione. Ieri 17 marzo è andata in onda la terza e penultima puntata, che ha confermato il discreto interesse degli italiani per la trasmissione di Canale 5: sono stati 2.840.000 gli spettatori davanti al video, cifra pari al 12.2% di share. La serata è stata tuttavia vinta da Che Tempo che Fa, format che ha conquistato 3.520.000 spettatori, ...

Anticipazioni ultima puntata Il silenzio dell’acqua : qui la data : Domenica 24 marzo va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.25, l’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua. Si conclude così la serie Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True Detective), i quali hanno prestato il loro volto a due poliziotti dalle filosofie e dalle provenienze molto differenti. Di fatto una miniserie – ...

Il silenzio dell’Acqua : anticipazioni ultima puntata di domenica 24 marzo 2019 : Il Silenzio dell'Acqua - Giorgio Pasotti ed Ambra Angiolini Quattro puntate dirette da Pier Belloni racconteranno la scomparsa di una giovane ragazza e l’indagine di due poliziotti che, mettendo a nudo l’idilliaca comunità nella quale viveva, scopriranno molti segreti inconfessabili. Il Segreto dell’Acqua, il cui sottotitolo è Nessuno è Innocente, è un crime che diventa anche thriller psicologico e drama, arricchito dalla ...

Il silenzio dell’acqua - trama ultima puntata : il dettaglio decisivo : Anticipazioni Il silenzio dell’acqua, riassunto terza puntata: la morte di Franco Il silenzio dell’acqua, il thriller con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, volge al termine: domenica 24 marzo andrà in onda il finale di stagione! Chi ha ucciso Laura? La resa dei conti è vicina. Nella terza puntata de Il silenzio dell’acqua andata in onda ieri sera i colpi di scena si sono susseguiti. Andrea e Luisa hanno interrogato Franco ...