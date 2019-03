Il figlio di Marco Biagi | Quella sera lo aspettavo a casa per la festa del

Uomini e Donne oggi - Marco e Beatrice : “Fastidioso - fingi che sia tuo figlio” : Figli Marco Fantini e Beatrice Valli: un duro attacco all’ex tronista Beatrice e Marco di Uomini e Donne sono due genitori esemplari. Ma, per qualcuno, l’ex tronista non sarebbe proprio sincero e starebbe recitando la parte del papà perfetto, soprattutto nei confronti di Ale (il figlio che Beatrice ha avuto con un altro uomo prima […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Marco e Beatrice: “Fastidioso, fingi che sia tuo ...

figlio Marco Biagi : "Sconto pena come ucciderlo ancora" : Bologna, 15 mar.- (AdnKronos) - di Paola Benedetta Manca "Spero davvero che non venga ridotta la pena al terrorista Boccaccini, oppure, se proprio non se ne può fare a meno, proprio di pochissimo" dice, in un'intervista all'AdnKronos, Lorenzo, il Figlio 30enne di Marco Biagi. "E' giusto che sconti t

Lettera aperta del figlio di Marco Biagi : "Mio padre abbandonato dallo Stato" : Lorenzo Biagi, figlio del giuslavorista Marco Biagi: "Provo ancora tanta rabbia per il fatto che lo Stato e le Istituzioni...

Camorra - arrestato il superboss Marco Di Lauro : è il quarto figlio di 'Ciruzzo' - : Finisce, dopo oltre 14 anni, la latitanza del superboss di Camorra Marco Di Lauro , 39 anni, quarto figlio di Paolo di Lauro , soprannominato "Ciruzzo 'o milionario" , fondatore della famiglia ...

Camorra - arrestato Marco Di Lauro : figlio del boss ‘Ciruzzo ò milionario’ - era latitante dal 2004 - deve scontare 10 anni : Era sparito dal 2004, anni in cui la faida di Scampia insanguinava le strade di Napoli: la latitanza di Marco Di Lauro è finita oggi, dopo 15 anni, grazie a un’operazione congiunta di Polizia e Carabinieri. Classe 1980, l’ex latitante figurava sui libri paga del clan come F4, che sta per “quarto figlio” del capofamiglia Paolo Di Lauro, soprannominato “Ciruzzo ò milionario“, fondatore della famiglia camorristica ...

Laura Chiatti piange a Verissimo - poi parla del terzo figlio con Marco Bocci : Laura Chiatti a Verissimo promuove il film Un’avventura e parla del terzo figlio Laura Chiatti è tornata a Verissimo per promuovere il suo nuovo film, Un’avventura. Ma l’ospitata da Silvia Toffanin è stata anche occasione per parlare dei recenti problemi personali. L’attrice umbra ha dovuto prima fronteggiare la malattia del marito Marco Bocci, poi quella […] L'articolo Laura Chiatti piange a Verissimo, poi parla ...

Marco Travaglio - capito il figlio rapper del direttore : che caso - firma un contratto con la Rai : Soffia fortissimo il vento del cambiamento in Rai dopo il rinnovo dei vertici voluto dal governo, appunto, del cambiamento. Basta raccomandazioni, favoritismi e amici degli amici ingaggiati con i ...

Freccero vuole commissionare la sigla di «Popolo Sovrano» al figlio di Marco Travaglio : Trava ha 23 anni ed è abbastanza conosciuto nel mondo del rap. Pochi mesi fa, ha preso parte una puntata di Scherzi a parte e ha fatto credere al padre Marco di aver siglato un contratto per entrare ...

Paolo Simoncelli parla del figlio Marco : 'Dovrebbe essere qui' : Era una mattina di ottobre quando il cuore di Marco Simoncelli smise di battere a seguito di un incidente durante il Gran Premio di Malesia, e a distanza di oltre sette anni la sua mancanza si fa sentire tra la gente comune e nella sua famiglia. Aveva solo 24 anni ed una passione sfrenata per le moto, e destino ha voluto che se ne andasse proprio mentre faceva ciò che tanto amava. Il padre Paolo ancora oggi non riesce ad accettare la scomparsa ...

Laura Chiatti e Marco Bocci - dolci dediche per il compleanno del figlio Enea : Enea Bocciolini, figlio di Marco Bocci e Laura Chiatti, spegne 4 candeline e i genitori non possono esimersi dallo spendere per lui parole davvero dolci, non solo in privato (com’è giusto che sia), ma anche sui social network, riscuotendo grandi apprezzamenti dai follower che si uniscono a mamma e papà nel fare gli auguri al piccolo. “Spero di poter essere per te” scrive Laura Chiatti “ciò che la mia mamma è per me ...