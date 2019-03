Icardi | quale futuro? Ora spunta anche la possibilità concreta di uno scambio con Dybala

corriere

(Di martedì 19 marzo 2019) Per come si sono sfilacciati i rapporti fra Mauro e il mondo Inter, Marotta non avrebbe remore a consegnare il suo giocatore più rappresentativo agli avversari di sempre. Resta da capire però...

Corriere : Icardi, quale futuro? Ora spunta anche la possibilità di uno scambio con Dybala Sei d’... - MGBasolu : RT @GianniJ08: Quale sarà il tema di questa #sosta? La vittoria in Champions ha calmato le discussioni sul dopo Allegri.. Zidane ha firmato… - danielabacchet1 : @Inter il problema Inter si chiama #Spalletti.Leggiamo che non starebbe facendo nulla per favorire il rientro di I… -