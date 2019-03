Gli smartphone Redmi cresceranno in qualità e prezzi nei prossimi anni

Come sceGliere uno smartphone Android : Per la cronaca, quelle standard operano a 2.4GHZ. Okay, ora stiamo esagerando con le cose noiose, passiamo a qualcosa di più "diretto". Utilizzo Che tipo di utente sei? A cosa ti serve lo smartphone ?...

Classifica smartphone 2019 : miGliori e peggiori valori Sar. Test radiazioni : Classifica smartphone 2019: migliori e peggiori valori Sar. Test radiazioni valori Sar smartphone 2019 La Classifica smartphone 2019 emersa negli ultimi giorni riguarda i migliori e i peggiori modelli in quanto a radiazioni emesse. Insomma, i dispositivi che andremo a citare non sono Classificati in ordini di specifiche tecniche o valore estetico. Bensì in un ordine che rispetta i valori Sar (Specific Absorption Rate), ovvero l’indice che ...

Entro fine anno Gli smartphone avranno fotocamere da 100 megapixel - parola di Qualcomm : I sensori da 48 megapixel dei nuovi smartphone, come l’Honor View 20 e lo Xiaomi Mi 9 che abbiamo provato di recente, fra qualche mese potrebbero sembrare poca cosa rispetto ai nuovi componenti destinati ad equipaggiare i telefonini. Qualcomm, l’azienda che produce processori per smartphone, di recente ha aggiornato alcune specifiche dei suoi processori per smartphone di fascia media e medio alta, aggiungendo il supporto per le ...

La maggior parte deGli antivirus per smartphone Android è inutile : Scegliere un antivirus per lo smartphone Android è tutt’altro che semplice, perché molti dei software in circolazione sono inefficaci o inaffidabili. È quello che emerge da uno studio condotto da AV- Comparative, sito specializzato nella comparazione di software di sicurezza. È stato analizzato il funzionamento di 250 app presenti sul Play Store e descritte come antivirus. Solo 80 hanno superato il test, ossia hanno rilevato più del 30% ...

MIUI Vintage Icon Pack mette a disposizione le icone deGli smartphone Xiaomi con un look vissuto : MIUI Vintage Icon Pack è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di Icone ispirate all'interfaccia MIUI dei dispositivi Xiaomi e caratterizzate da uno stile vissuto. L'Icon Pack include oltre 4700 Icone con risoluzione 300 x 300 pixel curate nei dettagli e realizzate con un quadruplo processo di renderizzazione. L'articolo MIUI Vintage Icon Pack mette a disposizione le Icone degli smartphone Xiaomi ...

Tenta di ucciderlo con una freccia : lo smartphone Gli salva la vita : Lo strano caso arriva dall'Australia: un uomo di 43 anni, divenuto bersaglio di un arciere, si è salvato soltanto grazie al...

Gli Sconti di Primavera sbocciano da Trony con offerte su smartphone Android e non solo : Trony lancia gli Sconti di Primavera, validi solamente online fino al 21 marzo 2019: ecco gli smartphone Android e i wearable in offerta. L'articolo Gli Sconti di Primavera sbocciano da Trony con offerte su smartphone Android e non solo proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Xiaomi : i miGliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi indicheremo i migliori Smartphone Xiaomi per ogni fascia di prezzo. Ormai Xiaomi non è più una marca solo per gli addetti ai lavori, ma è conosciuta anche dai meno leggi di più...

Gli smartphone crollano del 20% in Cina - brutte notizie per Apple - : Secondo la China Academy of Information and Communications Technology, riportata da Reuters, le cause principali sono due: il rallentamento dell'economia e le tensioni commerciali tra USA e Cina. A ...

Your Phone si aggiorna : introdotto il mirroring deGli smartphone Android [Insider] : Recentemente, l’app Your Phone (Il tuo telefono) ha iniziato ad aggiornarsi per gli utenti Windows Insider introducendo il mirroring degli smartPhone Android. Annunciata durante l’evento Surface a ottobre, la nuova funzionalità di Your Phone permette di riprodurre la schermata del dispositivo Android su Windows 10. Inizialmente sarà compatibile con un numero limitato di device Windows e il primo dispositivo compatibile è Surface ...

Il riconoscimento vocale suGli smartphone Android funzionerà anche senza Internet e aiuterà chi ha problemi fisici : Google ha annunciato che il riconoscimento vocale della tastiera Gboard per smartphone presto funzionerà anche offline. Il colosso statunitense si appresta inoltre a migliorare la grafica del popolare servizio di archiviazione online Google Drive, per renderlo maggiormente fruibile dagli smartphone. Due novità strettamente legate ai dispositivi Android, di cui la prima è di particolare rilevanza per le persone che hanno problemi fisici. Il ...

MiGliori smartphone Android | La classifica di marzo 2019 : Migliori smartphone Android – Ecco la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata ad gennaio 2019, per cui con tutte le ultime novità offerte da Samsung, Huawei, Honor, LG, Sony, HTC, OnePlus e in generale dal mercato mobile. Il mercato degli smartphone Android è piuttosto ampio ed è in costante crescita. A causa di ciò è diventato alquanto difficile […] L'articolo Migliori smartphone Android | La classifica di ...

Forza Horizon 4 giocato su uno smartphone? Microsoft presenta in dettaGlio Project xCloud : Non solo Halo: The Master Chief Collection e il suo arrivo su PC al centro dell'ultimo Inside Xbox della serata di ieri ma anche una presentazione con tanto di dimostrazione per Project xCloud, la piattaforma streaming basata sul cloud su cui Microsoft sta puntando con molta decisione. Questa tecnologia riuscirà effettivamente a portare il gaming di Microsoft su tanti dispositivi come, anche i semplici smartphone?Per dimostrare il potenziale ...

Smartphone Dual SIM : i miGliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata abbiamo selezionato per voi i migliori Smartphone Dual SIM che sono molto apprezzati da quegli utenti che, soprattutto quando sono alla ricerca di uno Smartphone per lavorare, preferiscono avere un cellulare leggi di più...