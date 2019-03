Gli adolescenti oggi | l' epidemia di obesità aumenta il rischio di malattie

L’identità sessuale deGli adolescenti nelle mani dell’Agenzia del farmaco : Può il dirigente di un’autorità amministrativa con un proprio atto affrontare delicatissime questioni che coinvolgono beni di rilievo costituzionale, fondati su convenzioni internazionali ed europee, che interessano diritti personali e familiari e la protezione dei minori, saltando a piè pari Parlam

Sessualità - indagine daGli adolescenti agli adulti : in molti si informano solo su internet : Una indagine sugli italiani di oggi e la loro educazione sessuale è stata promossa dal Ministero della Salute, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, l’Ospedale Evangelico Internazionale di Genova e l’Università degli Studi di Bologna. Quattro specifiche indagini su 16mila adolescenti (16-17 anni), 14mila giovani universitari, 20mila adulti (18-49 anni) e qualche migliaio di professionisti sanitari (medici di base, ...

Secondo uno studio non esiste alcun collegamento tra videogiochi violenti e il comportamento aggressivo deGli adolescenti : Un nuovo studio condotto dall'Oxford Internet Institute sostiene di non aver trovato alcun collegamento tra il tempo trascorso a giocare a videogiochi violenti e il comportamento aggressivo dei teenager adolescenti, riporta Games Industry.Pubblicato su Royal Society Open Science, lo studio Violent video game engagement è "uno dei più definitivi fino ad oggi" Secondo l'Università di Oxford.Mentre molti studi hanno già fatto affermazioni analoghe ...

Oggi in edicola : è boom di sbronze tra Gli adolescenti : Infine per gli spettacoli l'intervista a Einar , il bresciano in gara al 69° Sanremo che esce Oggi con il primo album di inediti , «Parole nuove»: «Le ballad e un po' d'estate per raccontare emozioni ...

A Sanremo Daniele Silvestri diventa voce deGli adolescenti : Chissà se le classifiche e le visualizzazioni su Youtube premieranno Argento vivo, la canzone presentata a Sanremo da Daniele Silvestri, e soprattutto chissà se saranno i ragazzi, gli adolescenti, ad ascoltarla e condividerla, nelle prossime settimane. Per molti adulti spettatori di Sanremo, infatti, la sensazione è stata quella di trovarsi di fronte ad un manifesto generazionale, scritto però da un ...

Choking game - il rischio che corrono Gli adolescenti depressi/ L'allarme : 'Questo gioco è letale' : Un nuovo fenomeno potenzialmente letale per i giovani è il Choking game, gli adolescenti depressi quelli che rischiano di più.

Cos'è Zepeto e quali sono i rischi per Gli adolescenti : Inoltre, Zepeto permette anche di socializzare con gli altri utenti, scattare immagini nel mondo virtuale per poi condividerle nel 'mondo reale' su Instagram e Zepeto. Su Instagram ci sono oltre un ...

Casa Sanremo 2019 - Giuria deGli adolescenti con 100 teenager tra gli 11 e i 22 anni : Tra le tante novità della dodicesima edizione di Casa Sanremo, che verrà inaugurata il 3 febbraio al Palafiori di Sanremo, c'è il coinvolgimento della Giuria degli Adolescenti, una Giuria di 100 ...

Una guida preziosa per l’alimentazione deGli adolescenti : L"adolescenza si conferma una delle fasi più difficili della nostra vita anche per quanto riguarda il tema alimentazione.In questa fase delicata, i genitori possono perdere il controllo sui loro fogli che si ritrovano a mangiare fuori casa, quando e quanto vogliono. Durante l"adolescenza, inoltre, si comincia a consumare alcol ed avere un"ossessione nei confronti del cibo e del controllo del proprio peso corporeo. Le adolescenti, in particolare, ...