Derby di Milano | sorride l’Inter | scavalcato il Milan Rossoneri a -2

(Di martedì 19 marzo 2019)dil’Inter,ila -2È l’Inter ad aggiudicarsi ilnumero 170 (in Serie A) della storia dellacalcistica. Gran partita dei nerazzurri che hanno dominato nel primo tempo, subendo la reazione dei “cugini” solo nell’ultimo quarto d’ora della ripresa.Ilha avuto la forza di crederci fino all’ultimo ma ha pagato la poca incisività dei minuti iniziali e, in generale, di tutta la prima frazione di gioco.Con il 3-2 finale, la squadra di Spalletti si riprende il terzo posto e sale a quota 53 punti in classifica. La squadra di Gattuso scivola al quarto posto, a 51 punti, a -2 dai nerazzurri e a +4 dalla Roma.L’analisi del primo tempo delSquadre schierate a specchio, in campo, con il 4-3-3: modulo collaudato per i, un pò meno per i ...

Derby di Milano #MilanInter 77.479 spettatori a #sansiro Quasi 5,9 milioni di euro d'incasso