Decretone | domani la fiducia dalle 19 | 35 | il voto finale giovedì

agi

(Di martedì 19 marzo 2019) Ilsullaposta dal governo sulnell'Aula delle Camera si svolgeràa partire19,35. Le dichiarazioni diinizieranno alle 18,15. I lavori dell'Aula andranno ...

marino29b : RT @Maria_Pallini: DOMANI IL DECRETONE ARRIVA IN AULA ALLA CAMERA Le ultime modifiche apportate al decretone grazie al lavoro fatto nelle… - mixc7 : RT @Maria_Pallini: DOMANI IL DECRETONE ARRIVA IN AULA ALLA CAMERA Le ultime modifiche apportate al decretone grazie al lavoro fatto nelle… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Domani il #Decretone in aula. #M5S: 'Puntare sul #salariominimo'. #DiMaio a Zagabria lavora alle alleanze per le elezioni europ… -