Ciclone Idai | effetti disastrosi anche in Malawi | “923 mila persone coinvolte

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Gli aiuti dell’Unicef cominciano ad arrivare nelle aree colpite da violenti piogge e inondazioni nelmeridionale, portando un po’ di sollievo alle famiglie nei centri di evacuazione. Gli aiuti comprendono migliaia di pacchetti di sali per la reidratazione orale, antibiotici e centinaia di zanzariere trattate con insetticida. L’Unicef sta lavorando in coordinamento con il Governo dele il Team Paese delle Nazioni Unite per una risposta umanitaria congiunta. “Dopo un disastro come le recenti inondazioni, la priorita’ dell’Unicef e’ di aiutare i bambini e le famiglie che hanno perso le loro case e vivono nei centri di evacuazione o con altre famiglie nelle loro comunita’,” ha dichiarato Johannes Wedenig, rappresentante Unicef in. “Abbiamo aiuti di emergenza gia’ preposizionati nelle aree delche ...

MSF_ITALIA : Stiamo intervenendo in #Mozambico, #Malawi e #Zimbabwe, i tre Paesi colpiti dal ciclone Idai che con venti fino a 2… - MSF_ITALIA : Siamo profondamente addolorati per le morti causate dal ciclone #Idai in #Mozambico, #Malawi e #Zimbabwe. Qui un no… - Tg3web : #Idai Un #ciclone dagli effetti devastanti quello che ha investito #Mozambico e Zimbabwe, lasciando dietro di sé di… -