Ciclismo – Futuro Team Sky | multinazionale britannica pronta a rilevare la squadra

Ciclismo - Vincenzo Nibali e il futuro : lontano il rinnovo con la Bahrain-Merida - Trek-Segafredo più vicina? : Vincenzo Nibali sta disputando la Tirreno-Adriatico, oggi ha dato dei segnali interessanti dopo aver deluso nella cronometro a squadre d’apertura e si sta preparando in vista del Giro d’Italia ma non bisogna dimenticare che lo Squalo sta anche trattando per il contratto del 2020. Il siciliano è infatti in scadenza con la Bahrain Merida ed è molto corteggiato dalla Trek Segafredo, le ultime indiscrezioni riportate ...

Ciclismo - il futuro della Sky è delineato : arriva il Team Ineos : Il 2019 sarà l’ultimo anno del Team Sky nel grande Ciclismo, come annunciato dal gruppo britannico nello scorso dicembre, ma l’avventura di Froome, Thomas e compagni avrà un seguito. Il Team principal Dave Brailsford ha trovato un nuovo e grande sponsor per proseguire l’attività, ed anche se non si conoscono ancora i dettagli dell’operazione è immaginabile che la squadra sarà di altissimo livello anche nei prossimi anni. Sky sarà sostituita da ...

Mondiali Ciclismo Pista – Tante conferme per il futuro dell’Italia da Pruszkow : il mirino è su Tokyo 2020 : L’Italia ottiene feedback importanti dai Mondiali di Ciclismo su Pista in Polonia: cresce la consapevolezza di poter far bene alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Cala il sipario dei Mondiali Pista in Polonia. L’ultima giornata di gare si chiude con la prestazione dell’azzurra Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti e con la coppia Simone Consonni e Michele Scartezzini nel Madison. Settore Maschile – Gambe, talento e ...

Ciclismo : Vincenzo Nibali incontra la Bahrain-Merida - ma per il futuro c’è la Trek-Segafredo : La Gazzetta dello Sport lancia un’importante indiscrezione di mercato: Vincenzo Nibali correrà nel 2020 con la Trek-Segrafredo. Un cambio di maglia che non è assolutamente una sorpresa, visto che lo stesso siciliano aveva confermato di contatti avuti nei mesi precedenti con i massimi dirigenti della sua nuova possibile squadra. Nibali è attualmente impegnato nell’Uae Tour, che ieri ha visto la vittoria di Alejandro Valverde nella ...

Ciclismo - che frecciata di Nibali al Tour de France : “si sono lavati le mani. Il mio futuro? E’ ancora tutto in ballo” : Il corridore della Bahrain-Merida ha parlato in vista dell’UAE Tour 2019, tornando anche sui fatti accaduti durante il Tour 2018 La stagione ha finalmente inizio, Vincenzo Nibali torna in sella alla sua bici per il primo appuntamento di questo 2019. E’ l’UAE Tour a tenere a battesimo lo Squalo in questa importante annata, che vedrà il corridore della Bahrain-Merida impegnato su più fronti con l’obiettivo di portare ...

Ciclismo - Zabel : i metodi di allenamento con più intensità e il futuro dei freni a disco : Reduce da una stagione da dimenticare, la Katusha Alpecin ha cercato di dare una svolta al suo futuro inserendo nuove figure nel suo staff tecnico in vista del 2019. Particolarmente importante è il nuovo ruolo assunto da Erik Zabel, l’ex corridore tedesco che in carriera ha vinto più di 150 corse e che quest'inverno è stato nominato Performance Manager. Zabel è quindi il responsabile delle prestazioni del team e deve occuparsi sia della ...

Filippo Pozzato : ‘Il Ciclismo del futuro con 200 professionisti - gli altri alle granfondo’ : Dopo una lunghissima carriera, iniziata con il passaggio al professionismo già nel 2000, per Filippo Pozzato questi sono i primi mesi da ex corridore. Il vicentino è, però, ancora impegnato nel mondo del ciclismo, sia come testimonial di alcune aziende del settore che come dirigente della squadra continental Beltrami TSA Hopplà, un progetto presentato ufficialmente nello scorso weekend. Con l’esperienza di corridore e il passaggio in questo ...

Ciclismo - il ct Davide Cassani festeggia i 5 anni in azzurro : “poste le basi per un futuro roseo” : Ciclismo, il ct azzurro Davide Cassani ha parlato della sua esperienza alla guida della Nazionale con la vittoria del campionato europeo “Il momento più felice in questi 5 anni da ct della Nazionale italiana è quando abbiamo vinto il campionato europeo. La nostra nazionale in 5 anni è sicuramente cresciuta perché sono cresciuti quei ragazzi che da promesse sono diventati campioni, o comunque corridori che cominciano a vincere in ...