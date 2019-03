BERNARDESCHI | ' ITALIA GIOVANE E FORTE | CI CREDIAMO' ' Chiesa è fortissimo'

BERNARDESCHI : Italia sia come la Juve : ANSA, - FIRENZE, 19 MAR - "Della mia Juve vorrei portare in azzurro la consapevolezza della propria forza. Perché questa Italia è forte davvero e dobbiamo crederlo ogni giorno: siamo una Nazionale ...

Calcio - Federico BERNARDESCHI : “L’Italia ha un gruppo di talento. Una follia squalificare Ronaldo” : Federico Bernardeschi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Finlandia, esordio dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei 2020. Il giocatore della Juventus ha esordito davanti ai giornalisti parlando proprio dell’attuale momento della Nazionale: “Qualcosa abbiamo già fatto intravedere, nelle quattro partite precedenti abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti. Si è creato un bellissimo gioco, ...

Italia - BERNARDESCHI : la conferenza stampa LIVE : Siamo sulla strada giusta per l'Europeo' CRISTIANO RONALDO - 'Un fuoriclasse assoluto, lo ha dimostrato da tutti le parti del mondo: Inghilterra, Spagna, Italia . Che cosa dire se non più di quello ...

Spinazzola-BERNARDESCHI-Kean - il trio italiano delle meraviglie : la Juve lancia i giovani anche in Champions - il futuro è sempre più Azzurro : Si è concluso il match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Champions League, sono scese in campo Atletico Madrid e Juventus, partita impressionante della squadra di Massimiliano Allegri che ha staccato il pass per i quarti di finale. Cristiano Ronaldo ha deciso di prendersi sulle spalle la squadra ma il vero uomo del match è stato Bernardeschi, adesso la Juventus si candida ad essere una delle principali candidate alla vittoria ...