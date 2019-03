Analisi Tecnica | indice Athex Composite del 19 03 2019 | ore 12 15

finanza.lastampa

(Di martedì 19 marzo 2019) Aggiornamento ore 12.15 Si muove al ribasso il principaledi Atene con i prezzi allineati a 720,06 per una discesa dello 0,74%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area ...

moneypuntoit : Ti piacerebbe chiedere a un #trader professionista, via #WhatsApp, l'analisi tecnica dei titoli azionari italiani e… - CGBCOOP : RT @mqlsuite: News Macroeconomiche e Analisi Tecnica del 19 Marzo Le News sono disponibili anche in formato PodCast #DOWJONES #NASDAQ #SP5… - mqlsuite : News Macroeconomiche e Analisi Tecnica del 19 Marzo Le News sono disponibili anche in formato PodCast #DOWJONES… -