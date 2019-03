Analisi Tecnica | BTP Future del 18 03 2019

finanza.lastampa

(Di martedì 19 marzo 2019) Chiusura del 18 marzo Composto rialzo per ilsul principale titolo di Stato Italiano , che archivia la sessione con un guadagno dello 0,64%.mente, ilsul BTP è in una fase di ...

PaoloTosi6 : RT @ilBlavio: In esclusiva per @FormulaHumor la mia analisi tecnica al #AusGP Arriva dopo perchè avevo da fare cose, vedere gente #Willi… - icarus2004 : @GiuxInter Ho capito solo che come analisi tecnica è una bomba. Ma chi non avrebbe eliminato i tedeschi con 9 titol… - mecofari : per il 19 marzo 2019 analisi tecnica forex al closed daily 18 marzo 2019 -