Xi Jinping in Italia dal 21 marzo | la Cina ufficializza la visita

Xi Jinping a marzo in Italia - i temi del meeting. Roma nelle Vie della Seta? : Xi Jinping a marzo in Italia, i temi del meeting. Roma nelle Vie della Seta? Dal 21 al 24 marzo il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping sbarcherà in Italia per una visita ufficiale. Al centro dei discorsi con il nostro governo sarà un tema decisamente scottante. Vale a dire, la partecipazione Italiana al progetto delle Nuove Vie della Seta. Promosso da Pechino a partire dal 2013, si tratta di un gigantesco piano di ...