Vera Santagata | proposta di matrimonio a Vieni da me Sei l' amore della mia

Vera Santagata : proposta di matrimonio in diretta per la Professoressa dell’Eredità : L’Eredità Professoresse: proposta di matrimonio per Vera Santagata Vera Santagata si sposa. La Professoressa dell’Eredità ha ricevuto la proposta di matrimonio in diretta, nel programma tv Vieni da me. La soubrette è stata chiamata nel salotto di Caterina Balivo insieme a Flavio Insinna e alle altre Professoresse con la scusa del gioco telefonico. Dopo due […] L'articolo Vera Santagata: proposta di matrimonio in diretta per la ...