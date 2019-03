Utrecht Olanda | uomo spara su passeggeri | di un tram | diversi feriti | almeno

blogo

(Di lunedì 18 marzo 2019)Aggiornamento ore 13:08 - Il bilancio dell'attentato diper ora è di un morto e sette. Intanto il livello di allerta è salito in tutta la nazione, soprattutto negli aeroporti e in tutte le grandi città.Aggiornamento ore 13:03 - È ancora in corso il raid della polizia, ma non è certo il numero di attentatori. Secondo alcune fonti sarebbe solo uno e sarebbe fuggito a bordo di una Renault Clio rossa, secondo altri, invece, sarebbero di più e ci sarebbero state piùtorie.Aggiornamento ore 12:57 - In questi minuti la polizia sta circondando un edificio, forse dentro potrebbe essersi asserragliato l'attentatore.Aggiornamento ore 12:49 - Intanto su Twitter si invita a non pubblicare informazioni su che cosa sta facendo la polizia, in quanto l'attentatore è ancora in fuga ed è meglio che non ci siano aggiornamenti, come è successo in occasione di altri attentati ...

Agenzia_Ansa : #Olanda, spari su un tram a #Utrecht, diversi feriti. La polizia non esclude un movente terroristico. Il primo min… - repubblica : Olanda, spari su un tram a #Utrecht: la zona dell'attacco ripresa dall'alto - RaiNews : Olanda, spara su passeggeri tram a Utrecht: diversi feriti -