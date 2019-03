Uomini e donne | Nicola Panico nuovo amore dopo Sara Affi Fella | l’indizio

tvzap.kataweb

(Di lunedì 18 marzo 2019)per? A giudicare dagli indizi social potremmo dire di sì. Il calciatore,il grande scandalo che lo ha visto protagonista insieme alla sua ex, che da tronista diè diventata famosa per la farsa messa in piedi nei confronti del programma e del pubblico, potrebbe aver trovato un’altra ragazza da amare. Inutile fare congetture sulla sua identità, almeno per ora. L’unica traccia è una story su Instagram in cui lo si vede in spiaggia con una ragazza abbracciata a lui. I cappellini sulle teste però nascondono i loro volti.riparteL’ex protagonista di Temptation Island, dunque, sembra pronto a voltare pagina e a riaprire il suo cuore a un’altra persona che non è. Con leiha vissuto una lunga storia d’che, a detta di, si ...

heather_parisi : Noto in alcuni commenti che per molti è impossibile pensare che una donna oltre alle gambe abbia di più. E tra i mo… - Serv_Pubblico : 59 secondi alle donne contro 1 ora e 41 minuti agli uomini: è il tempo di parola che il #Tg1, ha dedicato agli espo… - TeresaBellanova : In questi anni ho cercato di dare il massimo. Dalla prima o dall’ultima fila l’impegno per la buona politica, per u… -