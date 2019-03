controlacrisi

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il Brasile cerca l'appoggio degli Stati Uniti per l'ingresso nell'Organizzazione per lae lo sviluppo economico, Ocse,, passo fortemente voluto dal ministro dell'Economia Paulo Guedes. ...

CONTROLACRISI : #controlacrisi Trump e Bolsonaro faccia a faccia a Washington: 'Cooperazione nel settore… - Pzzglc67d03 : RT @micelnera: Nessuno metta in relazione l'attentato in NZ con quello di Utrecht In NZ è stato un bianco di destra, razzista, seguace di… - Davidebalde : RT @micelnera: Nessuno metta in relazione l'attentato in NZ con quello di Utrecht In NZ è stato un bianco di destra, razzista, seguace di… -