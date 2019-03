Scherma | Grand Prix di fioretto | Volpi | Marini e Foconi sul podio ad Anaheim

Scherma - Coppa del Mondo : fioretto protagonista ad Anaheim. Grande attesa per gli azzurri : I protagonisti della Coppa del Mondo di fioretto tornano subito in pedana due settimane dopo la prova del Cairo. Questa volta si gareggia negli Stati Uniti ad Anaheim per il secondo Grand Prix della stagione. C’è davvero Grande attesa per un’Italia che punta alla vittoria. Un successo che ha centrato Daniele Garozzo sulle pedane egiziane, con il terzo posto di Alessio Foconi e il quinto di Giorgio Avola. Gli azzurri sono tra i ...

Scherma - Grand Prix Budapest 2019 : secondo posto per Andrea Santarelli - vince Minobe. Nella gara femminile successo di Popescu : Ottimo secondo posto per Andrea Santarelli nel Grand Prix di spada a Budapest. Il 25enne azzurro riesce finalmente a tornare sul podio dopo il terzo posto di Doha del dicembre 2017 e ottiene il suo miglior risultato nel circuito. L’atleta di Foligno è stato sconfitto in finale dal giapponese Kazuyasu Minobe con il punteggio di 15-12. Un assalto molto equilibrato, in cui l’esperto nipponico è riuscito però ad essere più brillante nelle ...

Scherma - Coppa del Mondo Budapest 2019 : ventiquattro azzurri convocati per il secondo Grand Prix di spada della stagione : Si aprirà domani, venerdì 8 marzo, a Budapest (Ungheria), il secondo Grand Prix FIE di spada della stagione di Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma. Nella stessa sede che a luglio accoglierà i Campionati del Mondo 2019, ventiquattro atleti italiani scenderanno in pedana per conquistare un prestigioso risultato. Diverse saranno le particolarità rispetto ad un normale appuntamento del massimo circuito internazionale. La formula del Grand Prix ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : a Budapest il secondo Grand Prix per la spada : secondo Grand Prix della stagione per la spada. Dopo l’esordio a Doha, uomini e donne saranno protagonisti a Budapest. Sarà un fine settimana importante per i colori azzurri, con l’Italia che cerca ancora la prima vittoria stagionale in questa arma. In campo maschile tra la gara di Doha e le tre di Coppa del Mondo ci sono stati quattro vincitori diversi. Una stagione finora positiva comunque per gli spadisti azzurri, che hanno ...

Scherma - Grand Prix Il Cairo 2019 : Luca Curatoli e Irene Vecchi puntano a confermarsi sul podio : Questo fine settimana al Cairo (Egitto) si svolgerà il primo Grand Prix di sciabola della stagione. Il programma delle gare si articolerà su tre giornate: si comincia venerdì con le qualificazioni degli uomini, che torneranno in pedana poi sabato per il tabellone principale. Nello stesso giorno inizieranno anche gli assalti preliminari delle donne, che si giocheranno poi la vittoria domenica. L’Italia si presenterà a questo appuntamento con ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Italia grande protagonista nel fioretto - spada sottotono : Due armi in gara nell’ultimo fine settimana della Coppa del Mondo di Scherma e due bilanci opposti in casa Italia. Nel Grand Prix di fioretto a Torino gli azzurri sono stati grandi protagonisti, con una meravigliosa tripletta in campo femminile e poi il terzo posto di Alessio Foconi. Nella spada maschile a Vancouver è tornato sul podio Enrico Garozzo, ma è arrivata poi la delusione nella gara a squadre, mentre nella spada femminile a Barcellona ...

Scherma - Alice Volpi vince Grand Prix fioretto a Torino. 2Di Francisca - 3Palumbo : A fermare la corsa dell'azzurro, che continua a rimanere sul podio in Coppa del Mondo dopo il successo di Parigi e il terzo posto ottenuto nella tappa di Tokyo, è stato lo statunitense Race Imboden ...

Scherma - Grand Prix Torino 2019 : terzo posto per Alessio Foconi - vince Race Imboden : Alessio Foconi sale sul terzo gradino del podio nel Grand Prix di fioretto a Torino. Il campione del mondo in carica è stato battuto in semifinale con il punteggio di 15-13 dallo statunitense Race Imboden, che ha poi dominato la finale, travolgendo 15-6 l’atleta di Hong Kong Ka Long Cheung. Il podio viene completato da un altro statunitense, Gerek Meinhardt. Il cammino di Foconi si era aperto stamane con il successo 15-9 con il cinese Chen Li. ...

Scherma - Grand Prix Torino 2019 : tripletta azzurra! Alice Volpi batte in finale Elisa Di Francisca - terzo posto per Francesca Palumbo : Dominio dell’Italia in campo femminile al Grand Prix di fioretto di Torino. Le pedane del Pala Alpitour si tingono d’azzurro con tre italiane che salgono sul podio. Trionfo di Alice Volpi, che batte in finale con il punteggio di 15-9 Elisa Di Francisca, che in semifinale aveva superato Francesca Palumbo per 15-7. La campionessa iridata aveva iniziato il suo cammino trionfale battendo 15-7 la statunitense Madison Zeiss. Volpi ha poi superato ...

Scherma - Grand Prix Torino 2019 : il fioretto azzurro sogna la doppia vittoria davanti al pubblico di casa : Questo fine settimana a Torino andrà in scena il Grand Prix di fioretto, che sarà anche la prima tappa stagionale italiana della Coppa del Mondo di Scherma. Sulle pedane del Pala Alpitour i migliori atleti del circuito si sfideranno da venerdì 8 a domenica 10, che sarà la giornata clou con le fasi finali. Gli azzurri sono pronti ad essere Grandi protagonisti davanti al pubblico di casa e considerando gli ultimi risultati, il sogno è quello di ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 febbraio : argento mondiale per Visintin e Moioli! Valcepina e Robatscher strepitose in Coppa del Mondo! Italia grandiosa nella Scherma : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi. Spazio in mattinata agli Sport invernali con lo sci alpino e l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali ad Are, senza dimenticare gli appuntamenti sul ghiaccio nello short track e nello speed skating. Poi nel pomeriggio gli Sport di squadra entrano in scena con il campionato Italiano di calcio di Serie A a farla da padrone, ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : esulta Julia Beljajeva - Mara Navarria eliminata agli ottavi : L’estone Julia Beljajeva si impone in campo femminile nel Grand Prix di spada di Doha (Qatar). La campionessa iridata del 2013, a 26 anni torna al successo in una Grande torneo, battendo in finale 15-11 la sorprendente ucraina Kseniya Pantelyeyeva, che centra il primo podio in carriera nel massimo circuito. Al terzo posto si piazzano invece la coreana Jung Hyojung e la russa Violetta Kolobova, sconfitte in semifinale rispettivamente da Beljajeva ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : Yannick Borel trionfa al rientro in pedana - Marco Fichera si ferma agli ottavi : Il francese Yannick Borel conquista il Grand Prix di spada di Doha (Qatar). Il campione iridato ed europeo in carica, dopo aver saltato le prime due tappe stagionali di Coppa del Mondo, è tornato subito a dominare al rientro in pedana, superando nettamente tutti i suoi avversari. In finale Borel ha travolto lo spagnolo Yulen Pereira con il punteggio di 15-4. Sul terzo gradino del podio salgono invece lo statunitense Jacob Hoyle e l’ucraino ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : torna in gara Yannick Borel - diversi azzurri possono ambire al podio : Venerdì scatterà a Doha (Qatar) il primo Grand Prix di spada della stagione. Le due tappe di Coppa del Mondo fin qui disputate hanno visto diversi outsider salire sul podio e anche in questo appuntamento ci aspettiamo una gara aperta, con tanti pretendenti al successo. Tra questi spicca sicuramente il francese Yannick Borel, che tornerà in pedana dopo aver salto le prime due gare. Il campione iridato ed europeo in carica proverà a lasciare ...