Rafa Nadal ed il cordoglio per la morte di Cino Marchese | “sarai sempre nei nostri

ATP Indian Wells – Ritiro Nadal - Rafa non nasconde la preoccupazione : “ho sentito un forte dolore al ginocchio” : Il commento di Rafa Nadal dopo il Ritiro dal torneo ATP di Indian Wells e l’annuncio del forfait dal torneo di Miami Gli appassionati del tennis attendevano con ansia di assistere alla semifinale del torneo ATP di Indian Wells tra Nadal e Federer, ma a poche ore dal match il tennista maiorchino è stato costretto ad annunciare il suo Ritiro a causa di un infortunio al ginocchio destro che non gli avrebbe permesso di competere al ...

Rafael Nadal : 'Non mi vedo in campo a 37 anni come Roger Federer' : ... ma in questo sport è normale che accadano alcune sorprese, la differenza tra i giocatori non è così alta come prima, tutto può succedere in questo sport e specialmente in questo tipo di tornei dove ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Roger Federer e Rafael Nadal volano ai quarti di finale : Sono andati in scena nella serata e nella notte italiana gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Sul cemento americano si è definito il quadro dei quarti di finale e i grandi attesi non hanno deluso. Missione compiuta, infatti, per lo svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal. L’elvetico (n.4 del mondo) si è imposto contro il britannico Kyle Edmund (n.23 del mondo) con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e ...

ATP Indian Wells - Rafa Nadal ai quarti : attende il vincente di Isner-Khachanov : Isner e Khachanov si giocheranno il passaggio ai quarti dell’ATP di Indian Wells dove il vincente affronterà Nadal Rafa Nadal approda ai quarti di finale del torneo di Indian Wells, vincendo questa sera contro il giovane serbo Krajinovic col punteggio di 6-3 6-4. Un Nadal ancora un po’ col freno a mano tirato, ma di certo nei prossimi turni dovrà tirare fuori le sue armi migliori. Isner e Khachanov si giocheranno la possibilità ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati di martedì 12 marzo. Avanzano Rafael Nadal e Roger Federer - eliminato Novak Djokovic : Si è completato nella notte italiana il terzo turno del tabellone maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: sul cemento outdoor californiano si sono disputati gli otto match della parte bassa più quello non disputato ieri per pioggia che vedeva coinvolto il serbo Novak Djokovic ed il tedesco Philipp Kohlschreiber, con quest’ultimo che firma l’impresa di giornata andando a vincere con un duplice 6-4 impronosticabile alla ...

Rafa Nadal versione chef : “amo cucinare - scelgo io stesso i prodotti al mercato. Adoro mangiare la pasta ma…” : Rafa Nadal parla apertamente della sua passione per la cucina: il tennista maiorchino ama fare la spesa e scegliere i propri ingredienti, per poi dilettarsi ai fornelli Rafa Nadal non ha mai nascosto la sua passione per la cucia. Al fine di mantenere una vita sana ed equilibrata, un must per ogni sportivo è quello di fare attenzione a tavola. Il tennista spagnolo dunque, quando i ritmi frenetici del calendario tennistico glielo consentono, ...

ATP Indian Wells - secondo turno : avanti Roger Federer e Rafa Nadal : Si è concluso questa mattina il secondo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells. Accedono ai sedicesimi di finale lo svizzero Roger Federer, numero 4 ATP, e lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del mondo. L'elvetico ha avuto la meglio sul tedesco Peter Gojowczyk, numero 85 mondiale con il punteggio di 6-1 7-5, mentre l'iberico ha superato con un netto 6-1 6-1 l'americano Jared Donaldson, 192 ATP. Facile vittoria per il croato Marin Cilic, ...

Tennis - Rafael Nadal : “Il gioco è sempre più aggressivo e si pensa di meno. Sono nella top-10 nel 2005 nonostante gli infortuni” : 17 titoli Slam in carriera e 80 tornei vinti nel suo percorso agonistico descrivono solo in parte cosa sia stato Rafael Nadal nel Tennis. Lo spagnolo, attuale numero 2 del mondo, si sta preparando ad una nuova stagione da protagonista e nonostante il fisico cominci a denunciare un po’ di fatica, Rafa è sempre lì a giocarsela con la stessa grinta di sempre. Del resto, lui e lo svizzero Roger Federer, senza ovviamente dimenticare il serbo ...

Rafael Nadal : 'I giocatori moderni tirano forte ma pensano poco' : Durante una conferenza stampa al Mexican Open di Acapulco, Rafael Nadal ha criticato lo stile di gioco dei tennisti moderni. L'ex numero 1 del mondo si è arreso a Nick Kyrgios in un match davvero emozionante, che ha lasciato anche uno strascico non indifferente di polemiche. 'C'è una tendenza a pensare di meno e a giocare in modo più ...

Tennis – Toni Nadal ammette : “tic di Rafa? Ridicoli - sembra un maniaco come Jack Nicholson nei suoi film” : Toni Nadal ha commentato i ‘famosi’ tic del nipote: lo zio ha giudicato ridicolo il comportamento di Rafa, spiegando di averlo invitato a smettere Rafa Nadal è uno dei Tennisti più famosi della storia. Il nome del Tennista spagnolo viene spesso associato ai 17 Slam vinti, al suo essere dominante sulla terra rossa, alle rivalità con Federer e Djokovic ed anche ai suoi… tic. I classici rituali che Rafa compie prima e ...

Tennis : Rafael Nadal potrebbe rinunciare ai Masters 1000 di Miami e di Madrid : Rafael Nadal deve fare i conti con le fatiche e gli acciacchi di una carriera leggendaria. La sconfitta contro l’australiano Nick Kyrgios ad Acapulco (Messico) brucia ancora e quindi il campione iberico sta riflettendo piuttosto attentamente sul programma futuro di incontri e non è escluso che Rafa possa saltare due appuntamenti piuttosto importanti: i Masters 1000 di Miami (sul cemento) e di Madrid (sulla terra rossa). I maliziosi ...