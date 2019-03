Palermo | acqua torbida a Bagheria | “nessun rischio per la salute pubblica”

Palermo : acqua torbida a Bagheria - il Comune 'non c'è rischio per la salite pubblica' : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - L'acqua che esce dai rubinetti ei cittadini di Bagheria (Palermo) da qualche tempo è torbida e il Comune invita i cittadini a limitare l'utilizzo dell’acqua "ai soli fini igienici" anche se, dopo le numerose lamentele dei cittadini, tiene sottolineare che "non c’è risc

Palermo : omicidio dell'Acquasanta - sconto di pena per donna che uccise il vicino : Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - sconto di pena, in appello, per Alessandra Ballarò, la giovane palermitana di 21 anni accusata di avere ucciso il 7 ottobre 2017 il vicino di casa e ferito gravemente il fratello di quest'ultimo. Oggi la seconda sezione della corte d'assise d'appello di Palermo ha cond

Palermo : furto d'acqua - Polizia municipale denuncia cinque persone : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - cinque persone sono state denunciate dalla Polizia municipale di Palermo per furto d’acqua. Gli agenti del nucleo antifrode nel consueto giro dei controlli effettuati con i tecnici dell’Amap, hanno individuato degli allacci abusivi alla condotta comunale in via Maurizi

Palermo : pescatore finisce con barca contro scogli - cade in acqua e muore : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - Un pescatore ha sbattuto con la sua piccola barca in legno contro gli scolgi, è caduto in acqua ed è morto annegato. E' accaduto nella tarda serata di ieri a Isola delle Femmine (Palermo). Ieri sera, dopo l'accudato, la Centrale Operativa della Capitaneria di porto di P