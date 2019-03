tpi

(Di lunedì 18 marzo 2019) Fare un video in diretta significa voler invitare le persone in tutte le parti del mondo a un'emulazione. Anche il modo in cui questa persona si è presentata in tribunale. Questo problema riguarda ...

NuNurlanax : RT @tpi: 'Noi musulmani in Italia ora abbiamo paura, il Governo protegga fedeli e moschee': parla l'imam di Centocelle - FiorentinoPent1 : @michelericcia16 @lauraleghista @chiossimanuela2 A quanto pare Lei non ha capito. Per i musulmani noi siamo degli i… - tpi : 'Noi musulmani in Italia ora abbiamo paura, il Governo protegga fedeli e moschee': parla l'imam di Centocelle -