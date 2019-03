Napoli | agguato tra la folla davanti al Bosco di Capodimonte | 19enne ferito alle gambe

Agguato nella notte a Napoli : dieci colpi di pistola per rubare l'auto alla trans : Una transessuale napoletana é stata vittima di un tentativo di rapina da cui è riuscita a fuggire all'alba di stamane. La trans 40enne stava rincasando nel proprio appartamento su via Confalone, all'...

Agguato ai tifosi dello Zurigo : arrestato ultrà del Napoli : Gli agenti del commissariato Afragola, impegnati di servizio di ordine pubblico in occasione della partita Napoli-Zurigo, hanno arrestato Salvatore Grillo, 41 anni, con le accuse di resistenza a ...

Agguato tra Napoli e Caserta - attirato in trappola ucciso come boss : Hinterland rosso sangue. Tre omicidi di camorra in appena settantadue ore. Il filo criminale, partito sabato scorso a Mugnano dove un venditore ambulante, Giovanni Pianese, è stato freddato sotto la ...

Napoli : Vincenzo Mariniello - presunto boss della camorra - ucciso in un agguato : Ad Acerra, in provincia di Napoli, ieri 17 febbraio è stato ucciso un uomo di 46 anni con svariati colpi di pistola: Vincenzo Mariniello, che è molto conosciuto nel Napolitano, poiché considerato un boss della camorra. L'uomo, infatti, ha numerosi precedenti penali, come l'associazione a delinquere di stampo camorristico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della zona e i soccorsi che hanno poi dichiarato il decesso ...