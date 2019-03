L' ong non rispetta gli ordini e ' sottrae' i migranti alla Libia

ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019) Ha sfidato l'Italia e la politica dei porti chiusi che ha imposto Matteo Salvini ripartendo da Palermo per pattugliare il Mediterraneo. E ora la Mare Jonio, la nave della ong Mediterranea sfida pure la guardia costeria libica, soccorrendo 47su un gommone in avaria.L'imbarcazione in difficoltà era a circa quaranta miglia dalle coste libiche, in zona Sar, e la nave battente bandiera italiana ha subito avvisato la sala operativa della Guardia costiera di Roma. Poi, senza aspettare l'arrivo delle motovedette libiche come intimato dal comando italiano e come previsto dalle regole di ingaggio, i volontari della ong hanno lanciato i giubbotti di salvataggio e fatto salire sulla Mare Jonio i naufraghi."Li stiamo già soccorrendo", hanno rivendicato su Twitter, "La cosiddetta Guardia costiera libica arrivata in un secondo momento, si sta dirigendo verso di noi".

