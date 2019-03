La recensione di Viva Da Morire di Paola Turci | un manifesto della resilienza scritto con

optimaitalia

(Di lunedì 18 marzo 2019)La semplicità è un tè caldo accompagnato da biscotti "homemade", una finestra che dà sulla città e un cesto di frutta al centro di una tavola, ma anche uno stereo che inonda la cucina con le note di "Da" di. La sua effige compare sul riflesso di quella bevanda calda e confortevole, di prima mattina, e la sua voce accarezza il risveglio per offrire una dolce motivazione, sempre necessaria per iniziare la giornata. Ascoltare il nuovo discocantante di Questione di sguardi e Una sgommata e via equivale a dare il benvenuto a un nuovo calore, dispensato da 10 tracce intense, sincere e guarnite con eleganza.Sì, perchéè la donna, l'eleganzamusica leggera italiana e lo stato delle cose ritrovate con piacere. Due anni dopo "Il secondo cuore" (2017)è di nuovo qui, e con trasporto ha calcato il palco di Sanremo con L'ultimo ostacolo, ...

saraangel83 : RT @OptiMagazine: La recensione di Viva Da Morire di @paolaturci, un manifesto della resilienza scritto con eleganza - Mar_tina_XCIX : RT @OptiMagazine: La recensione di Viva Da Morire di @paolaturci, un manifesto della resilienza scritto con eleganza - Ary1797 : RT @OptiMagazine: La recensione di Viva Da Morire di @paolaturci, un manifesto della resilienza scritto con eleganza -