Kessiè e Biglia chiedono scusa dopo la lite | “figuraccia | colpa dell’adrenalina Ci

Gattuso - Kessie-Biglia? Per me sconfitta : ANSA, - MILANO, 17 MAR - ''Cos'è successo tra Kessie e Biglia? Ne parleranno loro, poi in settimana parlerò io''. Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso commenta così la lite tra Kessie e Biglia durante ...

Litigio nella panchina rossonera : tensione Kessie-Biglia : Parapiglia in panchina del Milan durante il derby contro l'. Protagonisti Kessie e Biglia, che sono stati separati dai compagni di squadra. La rabbia e il nervosismo sembrano alla base dello scontro ...

Milan-Inter - furioso litigio nella panchina rossonera : tensione Kessie-Biglia : Parapiglia in panchina del Milan durante il derby contro l'Inter. Protagonisti Kessie e Biglia , che sono stati separati dai compagni di squadra. La rabbia e il nervosismo sembrano alla base dello ...

Lite Kessiè-Biglia - il motivo è clamoroso! Delusione per il cambio e parole pesanti : la ricostruzione dell’accaduto : Lite Kessiè-Biglia nei minuti finali di Milan-Inter. Il centrocampista ivoriano trattenuto a astento dai compagni: l’argentino chiede rispetto e la situazione rischia di scappare di mano Incredibile quanto accaduto durante i minuti conclusivi di Milan-Inter. Fran Kessiè, sostituito nel quarto d’ora finale per lasciare spazio a Cutrone, si è seduto in panchina infuriato per la sostituzione, avvenuta in un momento caldissimo del ...

Lite Biglia-Kessie - i due calciatori si presentano in diretta tv : Rissa tra Biglia e Kessie, alta tensione in casa Milan durante il derby contro l’Inter. Ecco le parole di Kessie ai microfoni di Sky Sport: “è stata l’adrenalina, ero nervoso, chiedo scusa a Biglia, come ai tifosi ed i calciatori. Questo è il calcio, abbiamo perso, andiamo avanti con l’obiettivo di tornare al successo nella prossima partita”. Biglia: “il primo responsabile sono io, dovevo capire il ...

Rissa Kessie-Biglia - Gattuso furioso : “oggi abbiamo perso anche a livello comportamentale” : Sconfitta e passo indietro per il Milan, ecco le dichiarazioni del tecnico Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “l’Inter nel primo tempo ha fatto molto meglio di noi, abbiamo dato troppo tempo, nella ripresa un pò, bisogna avere anche le giuste caratteristiche per il pressing, a livello qualitativo meglio nel secondo tempo. Non cambia nulla dopo questa sconfitta, l’Inter è molto forte, ha qualità e gioca bene a calcio ...

Clamoroso Milan-Inter - rissa tra Kessie e Biglia [FOTO] : Si sta giocando il posticipo valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A, in campo Milan ed Inter che si stanno affrontando in una partita scoppiettante, a 10 minuti dal termine il risultato è di 2-3 per la squadra di Luciano Spalletti. Nel frattempo Clamoroso episodio in casa Milan, dopo la sostituzione Kessie perde la testa, rissa con Biglia, l’ex Lazio era seduto in panchina. L’ex Atalanta si scaglia contro il ...